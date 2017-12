Spevák Robbie Williams "ukradol" Paulovi McCartneymu skvelý nápad

21. apr 2003 o 18:11 © TASR 2003

Londýn 21. apríla (TASR) - Bývalý člen legendárneho britského kvarteta Beatles Paul McCartney prezradil, že jeho krajan Robbie Williams mu vyfúkol nápad nahrať najpopulárnejšie skladby swingovej klasiky.

Úspešný spevák tvrdí, že chcel nahrať výber melódií swingovej histórie, no keď Robbie urobil to isté s hitom Swing When Youďre Winning, musel sa tejto myšlienky vzdať. Bál sa totiž, že by ho mohli považovať za imitátora.

O svojich zmarených plánoch sa spevák zmienil v rozhovore pre britskú rozhlasovú stanicu Real Radio.