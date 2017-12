Zomrela americká džezová a bluesová speváčka Nina Simonová

Paríž/New York 22. apríla (TASR) - Vo svojom dome v Marseille zomrela v pondelok vo veku 70 rokov legendárna americká džezová a bluesová speváčka Nina Simonová.

Ako oznámil agent umelkyne, v ostatnom čase sa necítila dobre. Príčinu jej smrti však neuviedol.

Nina Simonová, občianskym menom Eunice Kathleen Waymonová, sa narodila 21. februára 1933 v štáte Severná Karolína. Svoje umelecké meno si dala podľa francúzskej herečky Simone Signoretovej, ktorú obdivovala.

Širšiemu svetovému publiku bola známa skladbami My Baby Just Cares For Me (1966), One Night Stand (1967), I Put A Spell On You a verziou majstrovského diela Jacqua Brela Ne me quitte pas.

Prvé pesničky nahrala Simoneová v 50. rokoch. Skladba I Loves You, Porgy z muzikálu Porgy a Bess od Georgea Gershwina sa stala jej prvým hitom a katapultovala ju z pozície speváčky v nočných kluboch medzi hviezdy.

V 60. rokoch sa angažovala v černošskom občianskom hnutí. Posledných desať rokov žila vo Francúzsku. Naposledy verejne vystúpila v Poľsku v júli 2002.

V roku 1999 dostala v Dubline cenu za celoživotné zásluhy v hudbe. O rok neskôr sa stala čestnou občiankou mesta Atlanta. Asociácia africko-americkej hudby jej v tom istom roku udelila cenu Diamond Award for Excellence in Music.