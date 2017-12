CD

22. apr 2003 o 12:00

Ringo Starr - Ringo Rama

Koch Records 2003

Už dlho nebol Ringo Starr taký ambiciózny ako v posledných rokoch kariéry. Bývalý bubeník skupiny The Beatles vydal v roku 1998 prekvapujúcu a vyrovnanú kolekciu piesní Vertical Man a tento rok prichádza s novinkou Ringo Rama. Samozrejme, je to jeho spev, ktorý pripomína jeho milé piesne z čias z legendárnej štvorky, ale je to aj hudba, ktorá má najbližšie k ére, keď títo muzikanti dokončili album Revolver. Ringo to má ťažké. Vo Fab Four nebol nikdy aktívnym skladateľom a celú sólovú dráhu prežil v tieni úspechu 60. rokov. Aj piesne, ktoré napísal s malou pomocou svojich priateľov, odkazujú na bývalých kolegov - Never Without You je venovaná Harrisonovi, Imagine Me There Lennonovi a pre Paula nahral skladbu English Garden. Ringo je stále sympaťákom, skvelým bubeníkom a fanúšikovia The Beatles tento album budú chcieť vlastniť. Už len pre to, že je to Ringo.

50 Cent - Get Rich or Die Tryin?

Shady/Aftermath/Interscope 2003

Vraj je najhorúcejším predstaviteľom gangsterského hip-hopu od čias nebožtíka Notoriousa B.I.G. 50 Cent (Curtis Jackson) je problémovým raperom, ktorého vyhodili z veľkej nahrávacej spoločnosti Columbia pre problémy so zákonom. Preslávil sa, až keď mu známy hip-hopový producent Dr. Dre a hviezda Eminem ponúkli nahrávaciu zmluvu. Predtým ho pred jeho domom v Queense postrelili deviatimi guľkami. Prežil. Najprv sa objavil na soundtracku k filmu 8 Mile so skladbou Wanksta, čo mu zabezpečilo širšiu popularitu. Get Rich or Die Tryin? je už jeho druhý album. Hneď po vyjdení sa dostal na prvé miesto americkej hitparády. Vychutnajte si ho, pokiaľ nebude neskoro. Gangsterskí raperi spievajú o tom, čo žijú. Ak prežijú.

Era - The Mass

Mercury 2003

Pre fanúšikov, čo obdivujú vzdialené tóny stredovekej hudby v modernom kabáte, je vhodný nový album francúzskej skupiny Era, ktorý dostal názov The Mass. Ide už o tretí diel trilógie od francúzskeho hudobníka Erica Leviho. Era pokračuje v tom, čo začali skupiny ako Enigma a Deep Forest. Desať skladieb možno zaradiť k vetve europopu, ktorá sa nehanbí spájať technorytmus s melódiami, čo vychádzajú z gotickej hudby. Predstavte si, že sa k spievajúcim mníchom pridá stroho odetá speváčka. Era je určite postrachom muzikológov, ale zároveň obľúbeným relaxom pre ľudí, čo si chcú vo svojej obývačke vytvoriť niečo ako stredovekú atmosféru.

Appleton - Everything‘s Eventual

Polydor Records 2003

Sestry Appletonové povstali z popola v podstate už zabudnutej dievčenskej skupiny All Saints, ktorá v druhej polovici 90. rokov konkurovala aj Spice Girls. Boli tou polovičkou skupiny, ktorá trávila čas viac na večierkoch a medzi inými celebritami ako v nahrávacom štúdiu. Ale väčšina piesní albumu Everything‘s Eventual by mohla patriť na predošlé nahrávky „svätíc“. Nicole a Natalie ponúkajú mix dvanástich snivých, zamilovaných piesní, ale aj skladieb s príchuťou rockovej hudby.