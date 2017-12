Život Bryana v Bratislave

Bryan Adams * Incheba * Bratislava * 19. apríla 2003

22. apr 2003 o 8:45 PETER BÁLIK

Bryan Adams si na Slovensku zahral po prvýkrát. FOTO - TASR

Výrazný rozdiel medzi živým hraním a videoklipmi na MTV mohla Bratislava pocítiť na sobotnom koncerte jednej zo súčasných hviezd svetového rocku.

Vystúpenie kanadského rockera Bryana Adamsa v rámci európskeho turné potvrdilo správy o tom, že jeho šou nie sú to isté, čo jeho strednoprúdové albumy. V tvrdších skladbách to bol čistokrvný rock, s akým v osemdesiatych rokoch odštartoval svoju hudobnú dráhu. A jeho balady boli bližšie k folku ako k vtieravým odrhovačkám.

V rockových encyklopédiách má Adams najbližšie k Bruceovi Springsteenovi alebo Johnovi Cougarovi Mellencampovi. Do svojej hudby však primiešava viac popu v podobe adresných ľúbostných textov. Ale to mu nebráni, aby jeho hudba na koncertoch znela jednoducho a priamočiaro. Adams si bratislavské publikum získal civilným vystupovaním. Jeho správanie na pódiu malo ďaleko k manierom rockových hviezd. Na sebe mal čierne tričko a modré džíny. Jediná vec, ktorú počas koncertu menil, bola gitara.

Sprevádzala ho jednoduchá štvorčlenná zostava hudobníkov, z ktorých vyčnieval Adamsov dlhoročný gitarista Keith Scott, napríklad v skladbe It‘s Only Love, ktorú pôvodne naspieval s Tinou Turnerovou. „Tina tu dnes nie je. Nevadí, máme Keitha,“ povedal Adams v plnej bratislavskej Inchebe. Spevácky part čiernej speváčky premenil Scott na vtipné gitarové sólo.

Adams stavia na osvedčené hity. Bratislava ich počula takmer všetky. Staršie ako Run To You, Heaven alebo Summer of 69 si možno získali najväčší aplauz. Pri nich sa však nestratili ani skladby z jeho súčasného pop-rockového obdobia ako Back To You, 18 Till I Die alebo Can‘t Stop This Thing We Started. Nemohol opomenúť ani svoje štadiónové balady - Straight From The Heart a hlavne (Everything I Do) I Do It For You, pieseň z filmu Robin Hood: Kráľ zbojníkov, bez ktorej by koncert nebol úplný.

V Inchebe už vystúpili rockové stálice ako Sting alebo Mark Knopfler. Aj Adams pôsobí v hudobnom biznise vyše dvadsať rokov. V sobotu to vyzeralo, že ho Bratislava príjemne prekvapila. Pridával viackrát, najprv s kapelou, potom sám. V polovici koncertu vytiahol peknú Slovenku menom Beáta, s ktorou si zaspieval When You‘re Gone a aplauz si získal aj tým, ako sfúkol príliš snaživého ochrankára.

Adams nie je hĺbavý ako Springsteen ani básnivý ako Patti Smithová. Ale v sobotu ukázal, že jeho piesne vychádzajú z podobných hudobných koreňov. Výsledkom je jednoduchá pieseň postavená na základnom gitarovom riffe, s ktorou mohli Bratislavčania pocítiť radosť z čistej rockandrollovej hudby, ako to urobil na záver v skladbe The Only Thing That Looks Good On Me Is You.