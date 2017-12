Hlavný hrdina nového klipu Polemicu v utajení

Bratislava 22. apríla (TASR) - Až do konca snímky zostáva v utajení hlavný protagonista nového videoklipu skupiny Polemic, ktorý by mal premiéru absolvovať ...

22. apr 2003 o 14:23 © TASR 2003

Bratislava 22. apríla (TASR) - Až do konca snímky zostáva v utajení hlavný protagonista nového videoklipu skupiny Polemic, ktorý by mal premiéru absolvovať už o niekoľko dní.

Členovia skupiny sa na videu k pesničke Indián z nového albumu Nelám si s tým hlavu pôvodne nemali vôbec objaviť, no na dokrútkach sa režisér rozhodol inak. Hlavný hrdina experimentálnej snímky však podľa pôvodného scenára zostane celý čas neznámy a na konci klipu ho odhalia len periférne. Jeho "totožnosť" zatiaľ kapela odmieta prezradiť.

V záverečnej fáze je momentálne aj české turné a po Veľkonočných sviatkoch Polemic znovu začína koncertovať na domácej pôde. Šnúra sa začne 23. apríla v Nitre a bude 15 vystúpeniami pokračovať do konca mája. Potom sa kapela znovu vráti na české pódiá. Tento rok sa pre Polemic akoby roztrhlo vrece s koncertmi, má za sebou Poľsko, Maďarsko, spomínané Česko a podľa manažéra navštívia rekordný počet krajín. "Chystáme sa aj na reggae festival do Nemecka, alebo na najväčší reggae festival do Poľska. Je tam kopec ďalších festivalov na Slovensku, v Čechách aj v Maďarsku a pripravujeme tiež nejaké samostatné koncerty," skonštatoval manažér s tým, že v októbri by mal Polemic absolvovať veľké európske turné a navštíviť väčšinu európskych krajín. Pripravuje aj jedno živé prekvapenie, ktoré bude súčasťou spoločných vystúpení s českej reggae kapelou Švihadlo.

Okrem toho kapele na konci marca pribudol "nový člen". Marekova manželka priviedla na svet druhého potomka, syna Davida. Po Iljovi Dimitrijovi, synovi ex-členky Nadenky, je to už druhý tohtoročný prírastok do početnej "polemikáckej" rodiny.