Bryan Adams sa vráti ...

Sobota (19.04.2003) bola pre niektorých Slovákov veľmi výnimočným dňom. To výnimočné do nej vniesol koncert kanadského muzikanta a speváka Bryana Adamsa.

22. apr 2003 o 15:45



Sobota (19.04.2003) bola pre niektorých Slovákov veľmi výnimočným dňom.To výnimočné do nej vniesol koncert kanadského muzikanta a speváka Bryana Adamsa.Ale pekne od začiatku. Adamsov koncert sa mal konať v bratislavskej Inchebe, v starej známej kaskádovito stavanej hale C. Už samotný fakt, že Slovensko nemá priestory pre podobné koncerty, ako už bolo spomínané pri Stingovom koncerte, tentokrát prehliadneme. Vhodnejšie miesto by sa v hlavnom meste iba ťažko našlo.



Brány hlavného vchodu Incheby sa mali otvoriť o 15stej hodine, no o štvrť na 4 ešte otvorené neboli, a ako sa mi dostalo, neboli otvorené minimálne do štvrtej. CHYBA ORGANIZÁTOROV. Už okolo 15:20 postávalo pred hlavným vchodom do haly C okolo 15-20 sklaných. Organizátori, ktorých vo vnútri komplexu pobehovalo viac, ako postávalo tých vonku, boli samozrejme veľmi dôležití a každý z nich sa tváril nadmieru no prinajmenšom aristokraticky. Aby to bolo ešte presvedčivejšie a ešte okatejšie, že oni sú tí, čo sú vo vnútri, v pohode si zapálili, hoci na hale je piktogram "zákaz fajčiť" veľký ako 3 ľudské hlavy dokopy. To však Dr. Horáka, známeho to slovkoncertistu, nemôže rozhádzať, veď je usporiadateľom, no nie ? Tu buď zlyhal organizátor sám, alebo to čo sa v ňom malo volať človekom.



Zhruba o štvrť na 5 sa už asi stovka pred vchodom čakajúcich dozvedela, že dnu sa bude púšťať o pol šiestej. Samozrejme zhruba 40 minút predtým prišli hostesky, medzi nimi aj jeden chalan, takže niet divu, že postávajúce obecenstvo zatlieskalo tejto hosteske. Potom sa kdesi čosi dovalili akýsi fotoreportéri a nejakí zástupcovia tlače. K tomu len dodám, že všetko išlo samozrejme cez hlavný vchod do haly C, takže jednak sa páni usporiadatelia cítili dôležitejší, a na druhej strane sa všetci drali cez dav fanúšikov od tretej postávajúci pred halou. Vedľajší vchod zostal nevyužitý. Mimochodom, ak by ste hľadali niečo ako navigačné tabule, našli by ste ich, samozrejme, nie zo všetkých smerov a nie väčšie ako je hárok papiera A4. Aj preto sa snáď všetko hrnulo hlavným vchodom. Mimochodom, už pri vstupe Vás plagáty upozorňovali, že nie je možné nahrávať, fotiť, alebo nebodaj nakrúcať, a to dokonca pod hrozbou poškodenia zariadenia. Tí čo si všimli gramatickú formuláciu spomínaného upozornenia, sa nestačili chytať za bruchá. Je však nutné podotknúť, že nič podobné sa nerealizovalo, pokiaľ ide o spomínaný zákaz, ani v Nemecku, ani v Rakúsku. Túto blbosť si na fanúšikov vymysleli jednoducho organizátori. O tom že je to tak, bude ešte reč.



Stále sme však pri vstupe a čakáme kedy nás vpustia. Sľubovaných 17:30 padlo, ale ... nezabúdajme že sme na Slovensku, a tak 15 minútové meškanie nie je pre Slováka problém. Hurá ide sa dnu. Hoci sa otvoril aj spomínaný bočný vchod, všetko sa hrnulo dnu tým hlavným. CHYBA ORGANIZÁTOROV. Pri vstupe sa však udialo čosi, čo sa opäť môže stať len na Slovensku. Hoci securiťáci v nemeckom Hannoveri, kde sa Adamsov koncert konal v Preussag Arena, takisto prehliadali prichádzajúcich, v Inchebe ste, podľa pokynov na lístku, museli odovzdať sklenené fľaše ochranke pred vstupom do haly. Na tom samozrejme nie je nič zlé, ochranka však odoberala aj fľaše umelohmotné a to už je na zamyslenie. Predstavte si že si idete odstáť Bryanov koncert a nemôžete si so sebou priniesť ani pol liter minerálky. Nie žeby sa tam nepredávala. Samozrejme, že sa predávala. Vo vnútri. Svoju minerálku za dvacku si priniesť nemôžete, ale tam si minerálku v rovnakej umelohmotnej fľaške za padíka kúpiť môžete. K tomuto sa asi agentúra, ktorej meno ste určite postrehli z televíznych upútaviek, len tak ľahko neprizná.



Mali sme to šťastie, a dostali sme sa do kotla. Boli sme úplne vpredu a hoci zvuk tam možno nebol NAJ, obraz sme najlepší mali. Predkapelu Bryanovi Adamsovi robila Žena z Lesoparku, a nutné uznať, boli skvelí. Aparatúru mali síce svoju, ale i tak, klobúk dolu. To čo dokázali na pódiu ... Normálne zvažujem, že si kúpim ich albumy. Po zhruba polhodinovom koncerte Ženy z Lesoparku, ktorá urobila s davom svoje, prišlo niečo, čo asi málokto čakal. Upratovacia čata nabehla, vyčistila po žene pódium a zhruba ďalších 20 minút okupovali javisko Bryanovi pomocníci, ktorí poodkrývali pripravené bicie, odposluchy, a vôbec celú aparatúru. Nálada, ktorú Žena z Lesoparku navodila sa tak postupne strácala.



Zhruba o pol deviatej sa v sále zotmelo a rozozneli sa tóny koncertnej verzie skladby, ktorej názov nesie celé Adamsovo turné. Bryan Adams 2002/2003 World Tour "Here I Am" Počas prvých dvoch skladieb sa na Bryanovi vyšantili novinárski fotografi, takže chudák, užil si tých bleskov vcelku dosť. Pred začiatkom Summer of 69, ktosi v predných radách vytiahol foťák a neodolal. Ochranka sa po ňom rozbehla s jediným cieľom - zničiť. Buď fotoaparát, alebo majiteľa. Tu však Bryan prestal hrať a poprosil pánov aby prestali a oznámil, že si ho môžeme úplne v pohode vyfotiť, a tak sa k jednému takmer rozbitému foťáku pridali desiatky ďalších a veľký potlesk. Koncert potom v pohode veselo pokračoval asi takto ... Bryan Adams vďaka bubeníkovi Mickeymu Currey a gitaristovi Keith-ovi Scotovi, urobil z publika ozajstný dav rockovo popových nadšencov a veru tí čo si kúpili lístok na sedenie mohli len banovať, že neboli v dave. Somebody, Summer od 69, Heaven, The Best Of Me, When You re Gone (duet s Beatou z Banskej Bystrice), 18 til I die, Its Only Love s neuveriteľnou gitarou Keith Scota, ktorý svojimi sólami nahradil chýbajúcu Tinu Turner, The only Thing That Looks good On me ... to všetko a omnoho viac odznelo na včerajčom koncerte Bryana Adamsa v bratislavskej Inchebe. Čokoľvek sme o organizátoroch napísali, stalo sa, musíme im však poďakovať, že Bryan Adams na Slovensko prišiel, a podľa jeho slov i nálady sa dalo vytušiť, že hoci prvý, určite nie posledný

krát.





Peter Hummel