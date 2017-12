Na Hrad príde v lete aj Hamlet

23. apr 2003 o 10:00

PRAHA, BRATISLAVA – V pražskom Švandovom divadle sa konala prvá čítaná skúška inscenácie Hamlet – novinky tohtoročného siedmeho ročníka Letných shakespearovských slávností, divadelného festivalu, ktorý bude od konca júna do polovice septembra na Pražskom hrade. Réžie tejto Shakespearovej hry sa ujme Lucie Bělohradská, preklad je už tradične dielom Martina Hilského. V hlavných úlohách sa predstaví Jiří Langmajer a tohtoročný držiteľ Ceny Thálie Martin Stropnický. Novú inscenáciu bude sprevádzať repríza vlaňajšieho úspešného Kráľa Leara s Janom Třískom, ktorý sa stal hitom vlaňajšej sezóny na Pražskom hrade.

V úlohe Hamleta sa predstaví Jiří Langmajer, kráľovraha Claudia stelesní Martin Stropnický. V ansámble je i Petra Špalková (Ofélia), Tomáš Pavelka (Guildenstern), Vladislav Beneš (Polonius) či Jan Teplý ml. (Laertes). Princovu matku Gertrudu alternujú Hana Maciuchová a Eva Salzmannová.

„Hamleta s Langmajerom vidím ako drámu nespokojenca – človeka, ktorému je ťažko na svete,“ hovorí režisérka Lucie Bělohradská. „Zaujíma nás dráma vzťahov, komorný príbeh dvoch mocnárskych rodín, žijúcich v jednom dome, vzájomne prepletených profesijne i osobne. Zločin tu plodí zločin, tragédia tragédiu. Všetci sa vzájomne vyvraždia. No, Shakespeare,“ myslí si Bělohradská.

Na novú úlohu sa teší i Jiří Langmajer. „Ak sa mi Hamlet podarí, tak mám veľkú šancu sa konečne dostať medzi veľkých chlapcov,“ tvrdí herec, s ktorým Bělohradská úspešne spolupracovala už počas jeho pôsobenia v Divadle Pod Palmovkou. „Dostal som veľkú dôveru a pokúsim sa spraviť všetko, aby som nikoho nesklamal,“ dodáva.

Javiskový priestor si vzal na starosť scénograf Ondřej Nekvasil. Novej scéne by mal dominovať moderný sklenený dom vyrastajúci z pôvodnej kamennej steny.

Premiéra Hamleta bude 27. júna, od 15. do 19. júla by sa mala inscenácia presunúť do Brna, na 13. až 17. augusta sú plánované predstavenia v Bratislave. (tg, kul)