L. M. Presleyová: Prišiel môj čas

23. apr 2003 o 8:20

FOTO – ČTK/AP

Vyrástla v luxuse ako dcéra rockandrolového kráľa Elvisa Presleyho. Donedávna zapĺňala svetový bulvár svadbami a rozvodmi s celebritami Michaelom Jacksonom či Nicolasom Cageom, v posledných mesiacoch rozpráva aj o hudbe. Lisa Marie Presleyová mala iba deväť, keď jej zomrel otec. Dnes má tridsaťpäť a na svete je jej debutový album To Whom It May Concern.

Dotieravé médiá si však neodpustia základnú otázku: Chcete byť ako váš otec? „O to sa vôbec nepokúšam. Lebo to nie je možné,“ odpovedá dcéra kráľa rock and rollu. Aj tak sa jej novinka považuje za malé prekvapenie. Deti slávnych hudobníkov to majú vždy ťažké a ich pokusy zostanú ďaleko za očakávaniami. Presleyovej debut sa však v americkej hitparáde vyšvihol medzi medzi najpredávanejšie albumy a pochválili ho dokonca aj renomovaní kritici.

Vie sa o nej, že dlho odmietala zmluvy s hudobnými vydavateľstvami. Zlomil ju až producent Glen Ballard, stvoriteľ kanadskej speváčky Alanis Morissettovej. Prvé práce na jej debute sa začali ešte v roku 1999. Trvalo ďalšie štyri roky, než album uzrel svetlo sveta. Medzi tým si zobrala hollywoodskeho herca Nicolasa Cagea a o štyri mesiace sa s ním rozviedla. „Vtedy som bola zrelá na to, aby som si povedala, okay, prišiel čas na tento album.“

V mladosti trpela psychickými problémami, drogovým návykom a prejedala sa. Dnes tvrdí, že sa so svojou minulosťou už vyrovnala. „Písať piesne znamená pre mňa istý druh terapie. Väčšinou potrebujem najskôr melódiu. Stiahnem sa do seba a začnem si pohmkávať. Hudobníci to spracujú, až potom si urobím text, v ktorom dám citom voľný priebeh. Väčšinou na hudbu reagujem takto,“ povedala pre agentúru DPA.

S piesňami na To Whom It May Concern jej pomohol bývalý frontman Smashing Pumpkins Billy Corgan alebo jej prvý manžel Danny Keough. Presleyová sa odmieta vracať do hlbokej minulosti, ale prvý singel z albumu Lights Out je odkazom pre otca. „Nikdy by som nechcela napísať pieseň, ktorej obsahom by bol môj genetický kód alebo pozadie môjho života. Ale keby som to urobila, bola by to určite táto.“

Dva roky strávila v manželstve s Michaelom Jacksonom. Neovplyvnil vás hudobne, kým ste boli zaňho nejaký čas vydatá? „Pravdaže ma inšpiroval. Ale vlastne až neskôr. Väčšinu nášho manželstva som bola jednoducho šťastná, že som jeho ženou. Od začiatku ma priťahoval jeho excentrizmus. Žije vo svojom vlastnom svete. Je smutné, čo všetko sa dnes o Michaelovi hovorí. Netreba ho podceňovať. Keď chce, vie byť veľmi veselý a šarmantný.“ (peb)