Pokrvné vzťahy sú film o vlastnej pamäti

Uplynulý týždeň padla v San Franciscu posledná klapka nového slovensko-americko-českého filmu Pokrvné vzťahy - Bloodlines.

24. apr 2003 o 12:00 ĽUDO PETRÁNSKY

Snímka z nakrúcania v San Franciscu - zľava americkí herci Rudolf Martin, Sally Kirklandová, Max Gail a režisér Oleg Harenčár.

FOTO - ALEF FILM & MEDIA GROUP

Je to príbeh o počítačovom expertovi Martinovi, ktorý zistí, že ho americkí rodičia adoptovali a jeho biologická matka žije niekde v strednej Európe - v Bratislave. „V príbehu nie je nič autobiografické,“ povedal pre SME režisér Pokrvných vzťahov OLEG HARENČÁR (1956), ktorý koncom sedemdesiatych rokov emigroval z vtedajšieho Československa. „Samozrejme, človek môže písať iba o tom, čo pozná, a teda nevyhnutne čerpá zo životných skúseností.“

Oleg Harenčár začal film nakrúcať v októbri minulého roku na Slovensku a hlavné úlohy zveril Američanovi Rudolfovi Martinovi a slovenskej herečke Monike Hilmerovej. Popri nich dostali príležitosť aj Roman Luknár, Táňa Pauhofová, Adela Gáborová, Karol Spišák i český herec Radek Brzobohatý. Potom sa režisér presunul so štábom, v ktorom bol aj kameraman Ján Ďuriš a producent Marian Urban, do San Francisca. Tu vystupuje hlavný hrdina Martin s adoptívnymi rodičmi, ktorých stvárnili americkí herci Sally Kirklandová a Max Gail.

Slovenská premiéra Pokrvných vzťahov je naplánovaná na jeseň tohto roku.

Vylepšený scenár

Oleg Harenčár prišiel pred časom so scenárom na Slovensko, no podľa jeho slov nebol taký dobrý, ako chcel. Spolu s Marianom Urbanom ho teda vylepšovali. Producent navrhol, aby na prepisovaní scenára spolupracoval Harenčár s Ondrejom Šulajom. „S Ondrejom som si hneď porozumel,“ hovorí Harenčár. „Konečnú verziu scenára prepísal práve on. Ondrej je geniálny v tom, že vie ponechať, čo je dobré, a venuje sa iba tomu, čo potrebuje vylepšiť. Žasnem nad jeho schopnosťou urobiť v scenári podstatné zmeny zdanlivo neveľkými zásahmi.“

Oleg Harenčár tvrdí, že so Šulajom nikdy nemuseli zosúlaďovať predstavy. Šulaj totiž nikdy nechcel prerobiť scenár podľa seba. Od začiatku príbehu rozumel a v prepisovaní len dotiahol to, čo už v ňom v zárodkoch existovalo.

Americké hviezdy

Oleg Harenčár obsadzuje hercov, ktorí ho na plátne presvedčili, že vedia hrať. Pri slovenských sa spoľahol na slovenských spolupracovníkov, pri amerických si casting robil takmer výlučne sám. Martina hrá Rudolf Martin, ktorý režiséra svojím výkonom presvedčil vo filmoch Swordfish a Bedazzled. Vybral si aj Sally Kirklandovú a Maxa Gaila.

Známejšia je Sally Kirklandová, ktorá má na konte množstvo filmových titulov vrátane drámy J. F. K. režiséra Olivera Stona. Možno aj príznačne je jej najúspešnejšou úlohou česká emigrantka Anna, ktorá sa v USA snaží uchytiť vo svojej hereckej profesii. Za túto postavu v dráme Anna režiséra Yureka Bogayevicza získala Kirklandová v roku 1988 Zlatý glóbus a nomináciu na Oscara. V slovenských kinách sa naposledy objavila v komédii Ed Tv a aj na stanici Hallmark v dráme Noc vlka.

Jej filmový partner v Pokrvných vzťahoch Max Gail má za sebou desiatky postáv najmä v televíznych filmoch a seriáloch ako Doktorka Queenová, Matlock či Nemocnica Chicago Hope.

Myslenie v obrazoch

Oleg Harenčár je filmár, ale aj básnik. Pracuje najmä s obrazom. „Pár rokov mi trvalo, kým som sa dostal americkej angličtine pod kožu, ale teraz sa mi v nej už vyjadruje ľahšie ako v slovenčine. Dialógy boli pre mňa pri písaní scenárov vždy to najľahšie. Raz som niekde čítal, že prvé verzie scenára je dobre písať bez dialógov. Zapamätal som si to, lebo som zistil, že keď je príbeh dobre postavený, dialógy sa píšu veľmi ľahko a rýchlo. Oveľa ťažšie je vyhadzovať dialógy, ktoré sa do filmu nehodia.“

V roku 1987 si založil vlastnú spoločnosť Prometheus Productions. Čo musí ponúkať tvorca, aby v Spojených štátoch získal peniaze na svoje projekty?

„Musí presvedčiť tých, ktorí majú peniaze, že sa na dokončený film príde niekto pozrieť. Prometheus Productions som založil, pretože som už nechcel čakať, kým ma niekto objaví. Vedel som, že ak chcem robiť filmy na témy, ktoré ma zaujímajú, budem sa musieť sám aspoň do určitej miery stať producentom. Pravda, pri väčších projektoch, akými sú Pokrvné vzťahy, ochotne idem aj do koprodukcie. Verím, že film si svojich divákov nájde.“