Šou o ponižovaní

Britská televízna stanica Channel 4 plánuje vysielanie reality šou snímanej skrytou kamerou, v ktorej sa budú musieť súťažiaci vyrovnať s rôznymi formami ponižovania zo strany falošného priateľa. Šou s názvom My New Best Friend (Môj nový najlepší priateľ

24. apr 2003 o 15:00

) bude uvádzať komik Mark Wootton a súťažiaci v nej budú bojovať o10 000 libier. Herec sa v každej epizóde predstaví ako iná postava a súťažiaceho bude verejne rozmanitými spôsobmi ponižovať. Len Wootton a súťažiaci budú informovaní o nakrúcaní skrytými kamerami, ktoré ich budú sledovať počas spoločného víkendu. (bbc, tasr)