Dixie Chicks ľutujú

25. apr 2003 o 8:20

Speváčka americkej country-skupiny Dixie Chicks Natalia Mainesová ľutuje, že vystúpila pre vojnu s Irakom proti americkému prezidentovi Bushovi, ale nie to, že uvažovala kriticky. „V skutočnosti mi neprekáža, že je prezident Bush z môjho štátu, to je mi naozaj jedno,“ povedala. „Bol to zlý výber slov, ale boli za tým emócie, otázky a obavy.“

Na koncerte v Londýne 10. marca Mainesová povedala: „Hanbíme sa za to, že prezident Spojených štátov je z Texasu.“ Ďalšie členky skupiny, sestry Emily Robinsonová a Martia Maguireová, vyhlásili, že dôsledky vrátane vyhrážok smrťou sú pritvrdé. Povedali, že vždy podporovali amerických vojakov aj keď spochybňovali vojnu.

Po výroku Natalie Mainesovej začalo množstvo rozhlasových staníc Dixie Chicks bojkotovať. Klesol aj predaj ich posledného albumu Home.

Na protest proti vlne kritiky sa countryové divy nechali vyfotografovať nahé na obálku najbližšieho čísla časopisu Entertaiment Weekly a svoje telá nechali popísať slovami ako Zradkyne, Saddámovi anjeli a Hrdé Američanky. (čtk)