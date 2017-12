Aztékovia do Berlína

25. apr 2003 o 13:00

Takmer polmilióna ľudí navštívilo v Londýne výstavu o živote dávnej aztéckej civilizácie. Výstava teraz putuje do Berlína, kde bude od 17. mája do 10. augusta. Na výstave je asi 380 artefaktov, ktoré ukazujú zvyky, umenie, náboženstvo, vzostup a pád Aztékov. Príprava trvala šesť rokov a je to najúplnšia prehliadka aztéckej kultúry, ktorá bola kedy zostavená. Diela na ňu zapožičalo 64 inštitúcií a jednotlivcov zo 14 krajín. Sú tu monumentálne kamenné sochy vrátane sochy boha Smrti v životnej veľkosti. Niektoré predmety sú vytavované na verejnosti po prvýkrát.

V Londýne patrila výstava k šlágrom zimnej sezóny. Navštívilo ju okolo 3000 ľudí denne a Kráľovská akadémia umenia musela predĺžiť návštevné hodiny.

(čtk)