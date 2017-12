Madonna koncertovala pre televíziu MTV

Nová verzia kontroverzného klipu American Life Madonny mala v stredu večer oficiálnu premiéru na hudobnom kanáli VH1, ktorý patrí do siete MTV Networks. Deň predtým speváčka pre stanicu MTV nahrala špeciálny koncert zostavený iba zo skladieb nového albumu

25. apr 2003 o 12:00

Madonna prišla 23. apríla do štúdia Tower Records v New Yorku, kde usporiadala autogramiádu.

FOTO - REUTERS

, ktorý je oficiálne na trhu od pondelka. Premiéru koncertného večera na televíznej obrazovke uvidia európski diváci MTV dnes o15.00 h a repríza ich čaká v nedeľu 27. apríla, v rámci víkendu venovaného Madonne.

Hodinový záznam Madonna On Stage & On The Record obsahuje aj interview speváčky s moderátorom Johnom Norrisom, jej odpovede na spontánne otázky divákov prítomných v štúdiu, ktoré sa týkajú aj okolností okolo klipu American Life. „Keď sa obzriem späť vo svojej kariére, mnoho z mojich najobľúbenejších televíznych momentov sa spája s MTV: spievanie skladby Like A Virgin na prvom ročníku MTV Video Music Awards, hranie pesničiek Vogue alebo Express Yourself na nasledujúcich ročníkoch, rozhovory s Kurtom Loderom po celom svete. Vyrástli sme spolu. Skutočne sa teším z pokračovania v tradícii a prezentovania hudby z nového albumu naživo pre MTV,“ povedala speváčka. (kul)