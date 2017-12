zo sveta televízie

25. apr 2003 o 15:00 MIRKA HOROBOVÁ

STV musí vysielať telenovely až do roku 2005

BRATISLAVA – Slovenská televízia bude vysielať mexické, venezuelské a argentínske telenovely až do roku 2005. Zaväzujú ju k tomu zmluvy s dodávateľmi a držiteľmi vysielacích a dabingových práv, ktoré s nimi uzavrelo ešte bývalé vedenie STV na čele s Milanom Materákom.

Radu STV o tom v stredu informoval riaditeľ Richard Rybníček. Dodal, že keby STV zmluvy vypovedala alebo nedodržala zmluvné podmienky, musela by zaplatiť vysoké penále.

Náklady na vysielanie telenoviel, kúpu autorských práv a výrobu dabingu, ktoré bude STV musieť uhradiť počas nasledujúcich dvoch rokov, v súčasnosti nemožno presne odhadnúť.

V roku 2001 televízia zaplatila zhruba 20 miliónov korún za 270 dielov telenovely Divoký anjel s populárnou argentínskou speváčkou Natáliou Oreirovou v hlavnej úlohe. Jedna časť vyšla na vyše 75 000 korún, z toho 25 000 stáli vysielacie práva a 50 000 dabing.

Vysielanie telenoviel, ktoré za normálnych okolností na obrazovku verejnoprávnej televízie nepatria, zástupcovia bývalého topmanažmentu STV odôvodňovali vysokou sledovanosťou. (sita, r)

Relácie o varení majú výsostné postavenie

BRATISLAVA – Pondelkový večer v Slovenskej televízii patrí už viac než rok a pol relácii o varení s názvom Menu. Napriek tomu, že jej sledovanosť v atraktívnom vysielacom čase je nízka, nedá sa s reláciou pohnúť.

Bývalé vedenie podpísalo na Menu nevypovedateľnú zmluvu s pevným vysielacím časom, a to bez ohľadu na jej sledovanosť. „Bohužiaľ, zmluva na túto reláciu je jednou z dedičstva, ktoré nám zanechalo predchádzajúce vedenie,“ povedal SME ústredný riaditeľ Richard Rybníček.

Polhodinová relácia, ktorú donedávna moderoval predseda Rady STV Marián Slovák, sa vysiela každý pondelok o ôsmej večer. Podľa zmluvy ju musí STV vysielať do konca roka. Za každý diel platí podľa Rybníčka externej firme Akis 300–tisíc korún. Do konca roka to bude niečo viac ako 15 miliónov korún. V relácii je navyše množstvo sponzorských odkazov.

Kulinárskych a gastronomických relácií vysiela STV päť. Kvalitou patria k podpriemerným, o čom svedčí aj ich sledovanosť. Okrem Menu vysiela televízia pred Televíznymi novinami v pracovných dňoch Recept na každý deň, v sobotu a nedeľu Daj si…, v utorok, stredu a piatok Varím, varíš, varíme a pečieme a v stredu a sobotu neskoro večer Koktejl na dobrú noc. Spolu s predpoludňajšími reprízami je ich v týždennom televíznom programe STV až 17. Prednedávnom ich bolo ešte viac. Relácia Varím, varíš, varíme sa spojila s reláciou Varím, varíš, varíme a pečieme. Vyrába ju košické štúdio STV. Recepty na každý deň sa zúžili už len na zostrihy z relácie Varím, varíš, varíme. Člen krízového manažmentu STV Branislav Záhradník hovorí, že do konca roka v nej budú len recepty na zákusky. Reláciu Daj si… vyrába externá spoločnosť, podľa Záhradníka ju dodáva zadarmo, má v nej však odkazy na sponzorov.

Práve relácie Daj si… a Menu pre skrytú reklamu a sponzorské odkazy prešetrovala licenčná rada. Pred mesiacom dostala STV 100–tisícovú pokutu za vysielanie zakázanej skrytej reklamy v Menu.

Markíza a STV musia zaplatiť polmiliónové pokuty

BRATISLAVA – Markíza aj Slovenská televízia musia zaplatiť polmiliónovú pokutu. Rozhodol o tom včera Najvyšší súd, ktorý zároveň zrušil dve ďalšie pokuty – pre Markízu a Top Rádio. Markíza musí pol milióna zaplatiť za propagáciu tabakových výrobkov v upútavke na program West extra dávka. Slovenská televízia zaplatí takú istú sumu za skrytú reklamu v relácií Krížom–krážom. O udelení pokút rozhodla už pred časom Licenčná rada, obe televízie sa však odvolali na Najvyšší súd.

Štvrťmiliónovú pokutu pre Markízu za príspevok Život za papagáje, kde podľa rady došlo k zásahu do ľudskej dôstojnosti, však Najvyšší súd zrušil. 250–tisíc nemusí zaplatiť ani košické Top Rádio, ktorému pôvodne rada vyrubila pokutu za to, že preberalo vysielanie Rádia Okey.(hr)