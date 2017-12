Trnavské divadlo pripravilo Hodiny anatómie doktora Šubíka

Trnava 25. apríla (TASR) - Sondou do duše a svedomia intelektuála a umelca Andreja Žarnova je inscenácia Hodina anatómie doktora Šubíka, ktorá bude ...

25. apr 2003 o 16:55 © TASR 2003

Trnava 25. apríla (TASR) - Sondou do duše a svedomia intelektuála a umelca Andreja Žarnova je inscenácia Hodina anatómie doktora Šubíka, ktorá bude mať premiéru v sobotu v štúdiu Divadla Jána Palárika v Trnave.

Významný slovenský básnik a prekladateľ Andrej Žarnov, vlastným menom František Šubík, sa ako činiteľ niekdajšieho Slovenského štátu dostal do komisie Červeného kríža, ktorá vyšetrovala masakru v Katyňskom lese. Pred prenasledovaním sovietskej tajnej služby ušiel do USA, kde žil až do smrti.

Režisér Michal Babiak sa skĺbením poézie, hudby, hovoreného slova a faktografie snažil poeticky odkryť málo známe stránky našej histórie. Hodina anatómie doktora Šubíka je príspevkom k 100. výročiu od jeho narodenia a po hre o Miroslavovi Válkovi ďalšou časťou neoficiálneho seriálu o osobnostiach kultúry, ktoré sú spojené s Trnavou. ma rč