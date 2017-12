Coca-Cola PopStar má dvoch víťazov - Petra Adamova a Zuzanu Smatanovú

Bratislava 26. apríla (TASR) - "Štedro" sa skončil tretí ročník hudobnej súťaže mladých interpretov Coca-Cola PopStar, z ktorej minulý rok vyšla dnes ...

26. apr 2003 o 12:36 © TASR 2003

Bratislava 26. apríla (TASR) - "Štedro" sa skončil tretí ročník hudobnej súťaže mladých interpretov Coca-Cola PopStar, z ktorej minulý rok vyšla dnes už niekoľkonásobne ocenená speváčka Misha. Víťazmi sa totiž stali hneď dvaja interpreti - speváčka Zuzana Smatanová z Bytče a spevák Peter Adamov zo Žiliny.

Do finále, ktoré sa uskutočnilo v piatok večer v bratislavskom divadle Aréna, sa už začiatkom apríla spomedzi desiatich semifinalistov prebojovali štyria súťažiaci - skupiny Daddy Long Leg, Feed The Cat a spomínaní speváci Peter Adamov a Zuzana Smatanová. Každý z nich na piatkovom koncerte predviedol päť vlastných skladieb. O tom, kto si tento rok odnesie palmu víťazstva, potom rozhodovala porota vedená Petrom Nagyom. A radila sa naozaj dlho - približne 45 minút. Okrem nápaditosti skladieb a ich hudobnej realizácie posudzovala aj koncertný prejav interpretov. Obaja víťazi získali možnosť nahrať vlastné CD a uviesť ho na trh za pomoci organizátorov súťaže. Rovnako ako v minulých ročníkoch budú prezentovaní v slovenských rádiách a ostatných médiách.

Peter Adamov si okrem víťazstva odniesol aj cenu novinárskej poroty Media Star. V internetovom hlasovaní získala najviac bodov skupina Stopa, ktorá síce do finále nepostúpila, ale patrila medzi desiatich semifinalistov. V kategórii Coca-Cola Mobil Star, o víťazovi ktorej rozhodovali hudobní fanúšikovia prostredníctvom linky Easy Fun Box, vyhral spevák Noris, ktorý tiež patril do semifinálovej desiatky, ale do finále nepostúpil.

Cieľom súťaže Coca-Cola PopStar je vyhľadávať talentovaných interpretov vo veku od 15 do 30 rokov a umožniť im presadiť sa na slovenskom hudobnom trhu. Víťazom prvého ročníka sa stala kapela Seven Days to Winter a minulý rok speváčka Misha.