Carey sa opäť predstaví na koncertnom turné

Los Angeles 26. apríla (TASR) - Populárna popova speváčka Mariah Carey sa po troch rokoch opäť predstaví na svetovom turné.

26. apr 2003 o 14:43 © TASR 2003

Jej prvý výstup by sa mal uskutočniť v japonskej Osake 24. júna. Od júla by mala Mariah absolvovať koncertnú šnúru v USA, a to v najmenej 20 mestách.

Ku koncu navštívi Áziu a Európu, pričom zatiaľ jediným presne stanoveným termínom koncertu v Európe je Paríž - 4. novembra. Koncertná šnúra je nazvaná po jej najnovšom albume - Charmebracelet.

3 mic dem