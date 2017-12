Elton John zrušil koncert v Toronte kvôli SARS

26. apr 2003

Toronto 26. apríla (TASR) - Britský spevák Elton John zrušil plánovaný koncert v kanadskom Toronte kvôli šíriacej sa epidémii SARS. Smrteľný vírus si v meste vyžiadal už 19. obeť.

Koncert mala britská legenda odohrať spolu s Billym Joelom v pondelok 28. apríla. Kanada je najviac postihnutou krajinou SARS mimo Ázie, odkiaľ choroba pochádza a kde sa najviac rozšírila.

Premiér Jean Chrétien však napriek tomu nesúhlasí s rozhodnutím Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá odporučila verejnosti, aby kvôli hrozbe SARS necestovala do Toronta, ak to nie je nevyhnutne potrebné.