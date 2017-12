Slováci si môžu v ČR vypočuť Mobyho, Davida Gahana, Yes či Rolling Stones

Bratislava 27. apríla (TASR) - Koncertné vystúpenia hviezd populárnej hudby, akými sú britská legendárna rocková skupina Rolling Stones, americký hudobník Moby alebo líder kultovej elektronickej kapely Depeche Mode Dave Gahan, budú môcť v priebehu júna a júla navštíviť slovenskí fanúšikovia. Všetci spomínaní interpreti si zahrajú v Čechách, no lístky na ich šou budú v predaji aj na Slovensku.

Prvou rockovou lahôdkou, ktorá sa v lete poslucháčom predstaví, je úspešná hardrocková formácia Whitesnake z Veľkej Británie. V 70. rokoch ju založil bývalý člen svetoznámej skupiny Deep Purple David Coverdale, pričom kapela doposiaľ predala viac ako 21 miliónov platní. Priaznivci Whitesnake si budú môcť vychutnať ich koncert 3. júna v pražskej T-mobile Aréne.

O dva týždne neskôr, 16. júna, vystúpi na rovnakom mieste americká progresívna skupina Linkin Park, ktorá sa dostala do povedomia verejnosti len v posledných rokoch. Napriek tomu sa teší veľkému úspechu najmä u mladšieho publika.

Na druhý deň vystrieda amerických metalistov ďalšia rocková legenda Yes. Svoju najväčšiu slávu prežila v 70. rokoch, pričom koncertovala už aj na Slovensku. Fanúšikovia si ju budú môcť vypočuť takisto v pražskej T-mobile Aréne.

Do moravského Zlína má 19. júna pricestovať britská formácia Iron Maiden, ktorá na sklonku 70. rokov stála pri zrode nového hudobného štýlu New Wawe Of British Heavy Metal. V 80. rokoch predala na celom svete niekoľko desiatok miliónov korún a stala sa známou najmä vďaka rýchlym rytmom, melodickým gitarám a typickému spevu lídra skupiny Brucea Dickinsona.

Očakávané je i vystúpenie multiinštrumentalistu a speváka Mobyho, ktorého tvorba je charakteristická vnútornou melanchóliou a galaktickými odkazmi. Na pražské pódium vstúpi 20. júna, pričom o štyri dni neskôr ho v aréne vystrieda ďalší hudobný génius a mág Dave Gahan.

Podľa informácií Karla Drdu z agentúry Interkoncerts sériu veľkých letných koncertných šou v Čechách ukončí legenda svetového rocku Rolling Stones, ktorá sa na čele svetového muzikantského diania drží už viac ako 40 rokov. Skupina so spevákom Mickom Jaggerom vystúpi na pražskej Letnej 27. júla, pričom už v súčasnosti je väčšina lístkov na ich predstavenie vypredaná.