Madonna kritizovala Američanov

27. apr 2003 o 16:46 © TASR 2003

Londýn 27. apríla (TASR) - Americká popová hviezda Madonna, jedna z najbohatších hudobných interpretov na svete, kritizovala Američanov za ich posadnutosť nesprávnymi hodnotami ako snaha zbohatnúť alebo vyzerať dobre.

Madonna, ktorú často prezývajú Material Girl (materialistické dievča), povedala v rozhovore pre britský časopis Radio Times, že Američania majú možnosti, aké v iných krajinách nemajú, avšak dostali sa do pasce povrchných snov.

"My, Američania, sme úplne posadnutí zlými hodnotami, všetci chcú dobre vyzerať, mať veľa peňazí v banke, chcú byť vnímaní ako bohatí, slávni a úspešní," povedala Madonna.

"Je to najpovrchnejšia časť amerického sna. Kto by to mal vedieť lepšie, než ja? Jediná vec, ktorá vám prinesie šťastie je láska, súcit a to, akým spôsobom sa správate k blížnym," dodala speváčka.

Madonna nedávno vydala nový album American Life, prvý po troch rokoch. Album dostal úbohé hodnotenie kritikov, ktorí polemizujú o tom, či sa speváčke po 20 rokoch na vrchole neminulo palivo.

Podobne zle ohodnotený bol aj herecký výkon Madonny vo filme Swept Away, ktorý režíroval jej manžel Guy Ritchie.

Speváčka, ktorá v posledných rokoch za svoj domov považuje Britániu, kde žije spolu s manželom a dvoma deťmi, však kritiku odmieta. "Kritici ma odpisujú už 20 rokov. Toto nie je nič nové," povedala a dodala, že kým má dosť fanúšikov a predávajú sa jej albumy, o kritiku sa nestará a ani ju nečíta.