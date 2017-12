Filmy s nebezpečnými kaskadérskymi kúskami musia obsahovať varovania pre divákov

Londýn 27. apríla (TASR) - V poslednom čase výrazne rozšírené videonahrávky s nebezpečnými kaskadérskymi kúskami si vyžiadali dosiaľ nevídané opatrenia.

Na každej nahrávke musí byť pre divákov uvedené varovanie, že sa pri pokuse o napodobňovanie môžu zabiť.

Britskí cenzori teraz po prvýkrát požadujú, aby nové "reálne" videá, v ktorých sa amatéri natáčajú pri nebezpečných scénach v štýle Klubu bitkárov, obsahovali vizuálne a verbálne upozornenia.

Vo filmoch Backyard Wrestling (bitky na dvore), od pondelka prvýkrát uvádzaných vo Veľkej Británii, ľudia skáču zo striech, navzájom sa udierajú golfovými palicami, padajú na ostnatý drôt a vrhajú sa do ohňa.

Počas 65-minútového filmu The Best of Backyard Wrestling sa opakujú scény pri ktorých ľudia skáču z veľkých výšok priamo na bruchá ležiacich ľudí.

Filmy Backyard Wrestling od americkej producentskej spoločnosti Revolver Entertainment sa v mnohých krajinách stali kultovou záležitosťou. Pred každou akciou sa objavia tri písomné a jedno hovorené varovanie. Všetky akcie sú nahraté, majú však vyzerať reálne.

" Takéto opatrenia požadujeme prvýkrát. Filmy by ľudí mohli nabádať k stváraniu extrémne hlúpych činov," povedala hovorkyňa britskej spoločnosti pre filmovú klasifikáciu BBFC.

"Celý tento žáner reálnych kaskadérskych kúskov je nový fenomén," dodala hovorkyňa. Filmy Backyard Wrestling nadväzujú na úspech seriálu televízie MTV Jackass, z ktorého tiež vznikol film.