Hudobné hviezdy v Českej republike

Koncerty Rolling Stones, Linkin Park, Mobyho alebo lídra kultovej elektronickej kapely Depeche Mode Davea Gahana, budú môcť v letných mesiacoch zažiť aj slovenskí fanúšikovia. Všetci spomínaní interpreti sa síce objavia v Čechách, no lístky na ich šou ...

28. apr 2003 o 10:00

Koncerty Rolling Stones, Linkin Park, Mobyho alebo lídra kultovej elektronickej kapely Depeche Mode Davea Gahana, budú môcť v letných mesiacoch zažiť aj slovenskí fanúšikovia. Všetci spomínaní interpreti sa síce objavia v Čechách, no lístky na ich šou budú v predaji aj na Slovensku.

Prvým lákadlom je hardrocková formácia Whitesnake, ktorú založil bývalý člen skupiny Deep Purple David Coverdale. Priaznivci Whitesnake si budú môcť vychutnať ich koncert 3. júna v pražskej T-mobile Aréne. O dva týždne neskôr vystúpi na rovnakom mieste americká metalová skupina Linkin Park, ktorú hneď na druhý deň vystrieda artrocková legenda Yes. Kto má rád tradičný britský heavymetal, môže sa za slávnymi Iron Maiden vybrať 19. júna do moravského Zlína. Veľmi očakávané je vystúpenie multiinštrumentalistu a speváka Mobyho, ktorý patrí medzi hviezdy súčasnej elektronickej hudby. Ten na pražské pódium vstúpi 20. júna. Už o štyri dni bude znieť priestormi T-mobile arény hlas lídra Depeche Mode Davea Gahana, ktorý sa predstaví so sólovým projektom. Sériu veľkých letných koncertných šou v Čechách neuzavrie nikto iný ako „nesmrteľní“ Rolling Stones. Skupina so spevákom Mickom Jaggerom vystúpi na pražskej Letnej 27. júla, no väčšina lístkov na ich koncert je už vypredaná.

(tasr)