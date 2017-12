Začínajúce skupiny: Zabudnite na rock

Mladá slovenská muzikantská generácia nepotrebuje hudobné vzdelanie ani záujem masmédií, aby sa mohla realizovať

Hoci sa u nás stále najviac darí dohnívajúcemu rocku, ozveny nových žánrov, ktoré už úspešne existujú vo svete, sem doliehajú v podobe formujúcej sa scény elektronickej hudby. Mladé slovenské skupiny, ktoré sa venujú moderným žánrom, by sa mohli sťažovať, no namiesto toho si robia svoje veci a hrajú tam, kde je o ne záujem. Symbolicky sa tak opakuje situácia zo 60. rokov, keď našu začínajúcu hudobnú generáciu najskôr „objavovala“ Praha.

Moderný elektropop z Trnavy

Skupina Veneer existuje čosi viac než tri roky. Mladíci Pavol Hubinák a Dano Bihány začali od roku 1999 priebežne pripravovať materiál na spoločný album. Keď spravili speváčku z Hubinákovej priateľky, zrodila sa skupina Veneer. Jej hudba je postavená na kombinácii tradičných akustických nástrojov a modernej elektroniky.

Na počúvanie príjemný mix je príliš pestrý na to, aby sa zmestil do jednej žánrovej škatuľky. Potvrdzuje to aj líder Hubinák. „Rozhodne sme nevymysleli žiadny nový štýl. Iba si robíme hudbu po svojom,“ hovorí na margo albumu Light, ktorý oficiálne prichádza na trh v týchto dňoch. Jeho vydavateľom je český label Escape, patriaci pod spoločnosť EMI, ktorý Veneer zaregistroval a ponúkol mu najskôr možnosť spraviť niekoľko remixov. Po úpravách Tata Bojs či Ecstasy of St. Theresa minulý rok mladí Trnavčania dostali možnosť siahnuť aj na skladbu Lennyho Kravitza. Úspešný pokus so skladbou Believe In Me vyniesol skupine ponuku na debutové CD.

Príjemná titulná skladba s džezovým nádychom v neobvyklom 6/4 rytme je naspievaná v slovenčine. Hlavnou rečou väčšiny z jedenástich skladieb albumu je však angličtina. Tá sedí pomalým rytmom a melancholickým náladám predsa len o čosi lepšie. CD Light je pestré: nájdu sa tu experimentálnejšie pasáže rovnako ako hravé lámané rytmy či dozvuky gitarového popu (najmä úvodná What I Need).

Nebyť však vlastnej iniciatívy Veneeru, jeden z mála albumov, ktorý má šancu osviežiť scénu, vôbec nemusel uzrieť svetlo sveta. Ako spomína Hubinák: „Mali sme rokovania so slovenskými vydavateľstvami, ale neboli sme dostatočne veselí, chytľaví a melodickí. Už len tak zo žartu sme demo poslali do Prahy a tam sme sa v podstate ihneď dohodli.“

Stredoslovenský ambient

Nanucovať sa domácim pobočkám veľkých vydavateľstiev sa nechcelo ani banskobystrickej formácii MindMap. „Naše promo nahrávky sme radšej poslali do Čiech a Nemecka, odkiaľ nám odporučili talianske vydavateľstvo Afe records. Odtiaľ sa nám potom ozvali,“ spomína na vznik zaujímavej ponuky jeden z lídrov Igor Iliaš. Jeho skupina hrá ambient - hudbu odohrávajúcu sa na veľkých plochách, kde sa delikátne narába so zvukom.

MindMap nadväzujú najmä na úspešnú vlnu škandinávskych hudobníkov. Podobne ako oni sa snažia elektroniku „poľudštiť“ využívaním organických zvukov prírody či akustických nástrojov. O ich promo nahrávke Faces český časopis Bassline napísal: „Vôbec po prvýkrát sa stáva demom mesiaca slovenský projekt. Oceňujeme kvalitu, výborný zvuk a celkový umelecký dojem vrátane obalu.“ Nový album MindMap s názvom Plochy, ktorý pred pár dňami vyšiel v Taliansku, sa dá zohnať cez niektoré internetové obchody aj u nás.

Urob si sám

Keď sa na jeseň minulého roka predstavila v hlavnom meste rakúska formácia Rehberg&Bauer, na jej koncerte vystúpilo aj bratislavské duo Poo. Mladíci obdarovali hostí svojím EP, ktoré si sami nahrali v domácich podmienkach. Vzápätí prišla ponuka na nahranie rovno hudobného DVD.

Spomínaní Rakúšania sú totiž zakladateľmi renomovaného viedenského vydavateľstva pre experimentálnu elektronickú hudbu Mego. Táto správa je ďalším dôkazom faktu, že dnešná mladá generácia nemusí čakať, kým sa doma niekto spamätá. Dokáže sa presadiť aj sama.

