Sinéad O‘Connorová končí

Írska rocková speváčka Sinéad O‘Connorová oznámila, že končí s hudbou a chce sa venovať inej kariére. Vyplýva to z listu, ktorý uverejnila na webovej stránke www.sinead-oconnor.com. Nejde síce o oficiálnu stránku, ale hovorca firmy Vanguard Records, ...

29. apr 2003 o 9:00

Írska rocková speváčka Sinéad O‘Connorová oznámila, že končí s hudbou a chce sa venovať inej kariére. Vyplýva to z listu, ktorý uverejnila na webovej stránke www.sinead-oconnor.com. Nejde síce o oficiálnu stránku, ale hovorca firmy Vanguard Records, kde O‘Connorová nahráva, potvrdil, že list je autentický. „V júli 2003 odídem z hudobného priemyslu a budem sa venovať inej kariére,“ napísala.

Pred odchodom z hudobnej scény chce O‘Connorová dokončiť niekoľko projektov. „Medzi mojimi poslednými nahrávkami bude pieseň, ktorá bude poctou Dolly Partonovej,“ uviedla.

O‘Connorová tiež ešte chce v júli vydať DVD Goodnight, Thank You. You‘ve Been a Lovely Audience, ktoré zahŕňa spomienky na začiatky jej kariéry, koncert zložený zo starších piesní aj z posledného albumu Sean Nos Nua. (bbc)