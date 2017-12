V synagóge bude expozícia alebo múzeum holokaustu

NITRA - Nitrianska synagóga bude v lete sprístupnená verejnosti. Mesto do nej investovalo takmer 18 miliónov korún. Nová je statika porušených konštrukcií, strecha i vykurovanie. Ešte dva roky po otvorení sa bude dokončovať interiér.

Synagóga má byť podľa plánu využívaná ako priestor na kultúrne aktivity a jej časť počíta so stálou expozíciou Múzea židovskej kultúry.

„Mala by sa využívať najmä na duchovné podujatia, a nie nahrádzať mestské kultúrne stredisko. Nemali by sme premárniť šancu urobiť tam niečo výnimočné. Mám na mysli múzeum holokaustu, ktoré by bolo jedinečné v rámci Slovenska,“ hovorí člen kultúrnej komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre Ivan Gontko. Poukazuje na to, že Pamätník Chatama Sofera v Bratislave navštevujú židia z celého sveta a ak bude v Nitre jedinečná expozícia, určite sa vyberú aj tam.

„Splatili by sme tým dlh šesťtisícovej židovskej komunite, ktorá žila na začiatku dvadsiateho storočia v Nitre na Párovciach,“ hovorí. Gontko chce svoj návrh predniesť na najbližšom zasadaní komisie kultúry, no podľa neho by malo padnúť rozhodnutie čo najskôr.

„Bude to priechodné. Samotná stavba si to zaslúži,“ myslí si vedúci oddelenia školstva, vzdelávania, kultúry a športu Mestského úradu v Nitre Milan Škorec.

Iba za expozíciu sa vyjadrila okresná predsedníčka HZDS v Nitre Lýdia Forrová a nepriklonila sa k myšlienke múzea holokaustu. Rada by videla v synagóge koncerty a ďalšie kultúrne nekomerčné podujatia.

