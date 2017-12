Luther Vandross mal mŕtvicu a po nej sa podrobil tracheotómii

New York 29. apríla (TASR) - Americký spevák Luther Vandross, ktorý sa preslávil svojimi precítenými romantickými baladami, je 13 dní po mozgovej mŕtvici sotva pri vedomí a musel sa podrobiť tracheotómii, aby odrazil rozmáhajúci sa zápal pľúc. Informovala o tom jeho obchodná manažérka Carmen Romanová.

Lekári previedli zákrok tak, aby nepoškodili spevákove hlasivky. Niekoľkonásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Grammy zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti vo Weill Cornell Medical Centre pri Newyorskej presbyteriánskej nemocnici.

Podľa vyjadrenia lekárov Vandross reaguje len minimálne a takmer nevníma. "Čakáme, kým nadobudne plné vedomie. Bolo mi povedané, že to môže trvať istý čas," povedala Romanová a dodala, že spevákova rodina a priatelia ďakujú jeho fanúšikom za obrovskú podporu.

Luthera Vandrossa, ktorý mal dlhoročné zdravotné problémy súvisiace s hmotnosťou, postihla mozgová mŕtvica 16. apríla, len niekoľko dní pred jeho 52. narodeninami.

Okrem nežných balád, vďaka ktorým si získal srdcia miliónov fanúšikov a predal vyše 20 miliónov albumov po celom svete, bol známy aj hudobnou tvorbou a produkčným majstrovstvom.

V roku 1990 získal svoje prvé ocenenie Grammy za skladbu Here and Now. Nasledujúci rok mu pieseň Power of Love/Love Power vyniesla Grammy v kategórii najlepšia rhythmďnďbluesová skladba a najlepší rhythmďnďbluesový spevácky výkon.