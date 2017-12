Čeština robí hudbu zaujímavou

Po minuloročných jesenných koncertoch sa český spevák Dan Bárta a jeho skupina Illustratosphere vracia na Slovensko. Viacnásobný držiteľ českých hudobných ...

30. apr 2003 o 9:00 PETER BÁLIK

Dan Bárta. FOTO – ČTK

Po minuloročných jesenných koncertoch sa český spevák Dan Bárta a jeho skupina Illustratosphere vracia na Slovensko. Viacnásobný držiteľ českých hudobných cien Grammy tu odspieva dva koncerty - v piatok v bratislavskom divadle Aréna a v sobotu na pezinskom festivale Déjá Vue. Jeho krátke turné, ktoré dostalo názov Neoficiálne, je výnimočné - Bárta a spol. budú naživo testovať nový materiál. Ten prednedávnom zložili v portugalskom exile a v lete po troch rokoch odchádzajú do nahrávacieho štúdia.

„Rozhodli sme sa, že budeme nový materiál najprv hrať a až potom nahrávať. Z tohto plánu trocha zišlo, pretože nie všetky sú dokončené a chýbajú mi texty. Budeme hrať však tri piesne, ktoré by mohli byť na novej platni,“ hovorí pre SME šéf Dan Bárta, inak aj člen funkových J.A.R. alebo Monkey Business.

Portugalský exil

Illustratosphere si v zime odskočili na hudobnícke sústredenie do Portugalska už s novým gitaristom Jardom Frídlom. V horskom mestečku Serria Do Monchique na juhu krajiny strávili dva týždne a za ten čas vymysleli deväť piesní. Tie by mali tvoriť základ druhého albumu, ktorý je naplánovaný na koniec roka.

Podľa Dana Bártu do Portugalska hudobníci unikli pred stresom, ale aj pred zimou. Skupina sa mohla venovať výhradne hudbe. Hrali jedenásť až dvanásť hodín denne a jeho príjemne potešilo, že nikto z hudobníkov nie je „fundamentálne lenivý“. „Dostali sme pozvanie od kamaráta do miest, kde sme vedeli, že nás nikto nebude vyrušovať. Nemuseli sme sa zaoberať všednými hlúposťami a sústredili sme sa len na prácu. Je perfektné dohrať pieseň, vyjsť von a odrhnúť si pomaranč zo stromu. Portugalsko vyzerá zaujímavo a exoticky, ale bola to náhoda, že sme sa dostali až tam. Mohli sme hrať na každom mieste zemegule. Dôležité je, že skupina drží pohromade.“

Spiatočník a konzervatívec

Dan Bárta s Illustrosphere nahral debutový album ešte roku 2000 - bez toho, aby predtým odohrali koncert. Takýto postup dnes praktikuje väčšina skupín, aj keď sa snažia toto zaužívané pravidlo prekonať: „Najprv chceme hrať nové skladby na koncertoch, aby sa nám zažili a nemuseli sme vymýšľať pri nahrávaní. Dnešné štúdiá sú zradné, pretože veľa vecí dokážu urobiť za vás počítače. V týchto veciach som konzervatívny, spiatočnícky, ale myslím, že je to v poriadku.“

Od vydania debutového albumu sa podarilo úspešne preniesť „ilustratosférické“ piesne zložené z náhodných a zvukomalebných slov aj na pódium. Na Slovensku naposledy zažiarili ako hviezda minuloročných Bratislavských džezových dní, aj keď hudba Ilustratosféry, ako Bárta s obľubou skupinu nazýva, sa o džez iba obtiera.

Skôr ide o osobité skladby, ktoré majú zo slovenských vecí blízko k tvorbe Deža Ursinyho a Ivana Štrpku. Nie je preto náhoda, že Bárta bude headlinerom pezinského festivalu Déjá Vue, venovaného legendárnemu slovenskému hudobníkovi. „Ursiny bol v prístupe k hudbe poctivým človekom a ja sa na takejto akcii rád zúčastním.“

V budúcnosti sa skupina chystá pozrieť aj do zahraničia. V tábore Illustratosphere sa hovorí aj o anglických textoch. Možno by sa anglická pieseň mohla objaviť aj na nadchádzajúcej platni. „Je to všetko ešte otvorené. Na jednej strane nás angličtina priblíži viac k svetu, ale bude to aj väčšie klišé. Čeština zatiaľ robí našu hudbu zaujímavou.“