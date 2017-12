Kľúčová dierka aj pre filmárov

Femme Fatale * USA / Francúzsko 2002 * 110 minút * Réžia a scenár: Brian De Palma * Hrajú: Rebecca Romijno-Stamosová, Antonio Banderas, Peter Coyote

30. apr 2003 o 10:00 ANDREA PUKOVÁ

Rebecca Romijn-Stamosová a Antonio Banderas. FOTO – MOVIEWEB

V erotickom trileri Femme Fatale cituje a oslavuje americký režisér Brian De Palma svoj idol Alfreda Hitchcocka. Blonďavá nádhera oslepila nielen mužské postavy filmu. Aj diváci si musia dať pozor, aby neklesli do kategórie čumilov. Film môžete vidieť v Čechách a Rakúsku, napríklad. Slovenskú premiéru distribútori zatiaľ potichu odložili.

Dívať sa na pekné ženy, ktoré robia zlé veci, to bola večná pohnútka Alfreda Hitchcocka, klasika so slabosťou na blondínky. Boli opakom malomeštiackej mravnosti, síce slušne oblečené podľa vtedajších zvykov, ale napriek tomu nebezpečne brnkali na fantáziu. Boli to padlí anjeli bez pevnej pôdy pod nohami, rozkvitali pod roztúženým pohľadom mužov a boli takmer neuchopiteľné. Najrafinovanejším príkladom bola Kim Novaková ako posadnutie Jamesa Stewarta vo Vertigu.

Spoločenské zábrany, ktoré bývali kedysi pre režisérov zdrojom metafor, už Brian De Palma nepozná. Vo Femme Fatale rozhráva hru dráždenia od striptízu po lesbickú lásku celkom otvorene. Rebecca Romijn-Stamosová je hitchcockovská blondína, ktorá chladnokrvne predvádza umenie zvádzania. Ako Laura Ashová sa s troma mužmi zúčastňuje na lúpeži šperkov na filmovom festivale v Cannes. Šperk v tvare hadov visí na mladej hviezdičke, ktorá inak na sebe nemá takmer nič. Na dámskom WC ho z nej zvlečú. Pri prestrelke s ochrankou sú jej dvaja komplici zranení, Laura s korisťou ujde a zmizne do Ameriky.

O sedem rokov sa do Paríža vracia ako manželka amerického veľvyslanca Wattsa (Peter Coyote). Nicolas Bardo (Antonio Banderas) ju pri tom fotografuje na objednávku nejakého klebetníka, lenže jej fotografie by mohli priviesť na stopu aj bývalých Lauriných partnerov, a tak Laura potrebuje zlikvidovať film, a Nicolasovi utká slučku z intríg.

Ako erotický triler Femmne Fatale trošku cudzopasí na metodike soft-porno. Keď sa Laura pomaly obnažuje pred ľudským samcom v krčme, obnažuje aj lacné, a pritom nepopierateľné mužské túžby. Prvok umenia spočíva v zornom uhle diváka.

Femme Fatale je skladačka z falošných perspektív. Na stene vo svojom byte pracuje Nicolas na koláži z fotografií jedného parížskeho námestia z rôznych uhlov a tvoria spolu nový celok. Tak je zložený aj celý film.

Femme Fatale je rafinovaná a exkluzívna kópia citátov z filmových dejín, kľúčová dierka pre filmárov a pornografov, nádherný falzifikát, plný zavádzajúcich chodníčkov. Pri lúpeži sa hlavná hrdinka vydáva za fotografku. Nicolas je zasa skutočný fotograf, ktorý pracuje ako paparazzo. Zdania, ktorým tu podľahneme, pripomenú Antonioniho Zväčšeninu. De Palma hromadí mylné zhody. Napríklad, keď Lauru zachytí ďalekohľad jedného z jej bývalých komplicov, záber sa skríži s Nicolasovým teleobjektívom. Chladné obrazy a sugestívne jazdy kamery vás sem-tam oslepia hladkou krásou. Ale najpremyslenejšou lžou sú dlhé nohy žien, ktoré pôžitkár Brian De Palma znovu a znovu ukazuje spomalene, akoby neboli z tohto sveta.