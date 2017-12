Divadelná prehliadka pre šesťdesiate roky

30. apr 2003 o 11:00

Festival Šest z šedesátých sa začína text-appealovým stretnutím jeho protagonistov v pražskej Redute a pokračovať bude stretnutím, ktoré zorganizoval zakladateľ a šéf Ypsilonky Jan Schmid. Jeho súbor dnes o 19.30 h privíta herca a režiséra Radošinského naivného divadla Stanislava Štepku spolu s muzikantom a hercom Jánom Melkovičom, ktorý je autorom hudby k jeho inscenáciám a tiež hral aj vo filmoch Juraja Jakubiska.

Aj to je dôkaz, že malé divadlá rokov šesťdesiatych do starého železa nepatria - myslia si to aj kritici Zdeněk A. Tichý a Vlastimil Ježek, čo šiestim „preživším“ scénam usporiadali na počesť festival Šest z šedesátých. Počas mája a júna sa predstavia Semafor, Studio Ypsilon, Divadlo Járy Cimrmana, Radošinské naivné divadlo, Činoherní klub a Štúdio L+S v niekoľkých pražských sálach. „Festival sme venovali predovšetkým zakladateľom scén, čo stále píšu, hrajú či režírujú pod značkou divadiel, ktoré vytvárali a ktorých tvorba stále ovplyvňuje divadelné dianie,“ tvrdí Zdeněk Tichý.

Spätne sa teda šesťdesiate roky stali pojmom, ale uvedomovali si ich protagonisti už vtedy, aké výnimočné obdobie prežívajú? „Samozrejme, že som si to neuvedomoval,“ hovorí Milan Lasica pre i-dnes. „Napokon, podľa mňa šesťdesiate roky neboli až také výnimočné. Mám na mysli šesťdesiate roky, ktoré som prežil u nás doma. To až z pohľadu sedemdesiatych rokov sa začali javiť ako čosi úžasné alebo aspoň pekné.“

Prehliadka odštartuje vydaním knihy rozhovorov so zakladateľmi malých scén, s doteraz nezverejnenými dokumentmi a fotografiami vrátane súčasných portrétov divadelníkov od Tona Stana. (kar)