Skupina Eagles dokončuje prvý štúdiový album po 24 rokoch

30. apr 2003 o 23:15 © TASR 2003

New York 30. apríla (TASR) - Členovia americkej folkrockovej skupiny The Eeagles v týchto dňoch dokončujú svoj prvý štúdiový album od svojho úspešného titulu The Long Run z roku 1979.

"Je takmer hotový," povedal manažér kapely Irvin Azoff časopisu Billboard.

The Eeagles chcú projekt dokončiť ešte pred začiatkom jesene. Už 9. mája vyjde počas turné Farewell 1 prvý singel Hole In The World. Album, zatiaľ bez názvu, vyjde na vlastnej značke Eagles Recordings.

Skupina Eagles sa rozpadla pre spory po vydaní albumu The Long Run, no v polovici 90. rokov sa opäť dala dokopy. V súčasnosti ju tvoria Don Henley (spev, bicie), Glen Frey (spev, gitara), Joe Walsh (gitara) a Timothy B. Schmit (basgitara).