V hiphopovom svete sa objavilo CD tvoriace prierez históriou scratchingu

2. máj 2003 o 8:30 © TASR 2003

Viedeň 2. mája (TASR) - V polovici 70. rokov minulého storočia okomentoval Grand Wizard Theodore svoj objav scratchingu slovami "skvelý efekt". Takmer o 30 rokov neskôr sa objavil jedinečný album histórie scratchovania Scratchology (Sequence Records/soul seduction).

Traja diskdžokejovia Rob Swift, Total Eclipse a Roc Raida, lepšie známi ako X-Ecutioners, vytvorili reprezentatívny prierez svetom "škriabania". Na novom CD sa objavujú mená od Grandmastera Flasha cez Peta Rocka a DJ Premiera, až po aktuálnych majstrov scratchingu ako Beat Junkies.

Objaviteľ scratchovania Grand Wizard Theodore vo svojej knihe Scratch - príručka diskdžokeja popísal proces vzniku tejto významnej súčasti hiphopu. "Raz som si pustil hudbu trochu prihlasno, moja matka vbehla do izby a nútila ma okamžite hudbu stíšiť," napísal Theodore. Keď čakal, kým sa upokojí, pridržal vraj rukou platňu, posunul ju nechtiac dozadu a ona vydala zaujímavý zvuk.

Po intenzívnej experimentálnej fáze s týmto efektom Theodore v roku 1975 prvýkrát predstavil scratching publiku. V nasledujúcom období techniku zdokonaľovali legendy ako Grandmaster Flash alebo Grand Mixer DXT, ktorý je zodpovedný za to, že dva gramofóny a jeden mixér začali v 80. rokoch tvoriť jediný "hudobný nástroj", neoddeliteľnú súčasť hiphopu.

V 90. rokoch sa objavili skupiny (crews) ako Invisible Skratch Piktz, X-Ecutioners alebo Beat Junkies, ktorý diskdžokejovanie definitívne povýšili na hudobné umenie svojimi neuveriteľnými manévrami pri gramofónoch a dielami dosahujúcimi kvalitu orchestrálnych skladieb.

Na CD grandiózne zmixovanom skupinou X-Ecutioners sa nachádza kultová skladba The Adventures Of Grandmaster Flash On The Wheels Of Steel od Grandmastera Flasha z roku 1981 alebo Like This od Mixmaster Gee & The Turntable Orchestra z roku 1985.

Ak je tento audio výber fanúšikom hiphopu málo, môžu si diskdžokejské umenie pozrieť na dvoch DVD od X-Ecutioners: E-ercises a The Adventures of Grandmaster Roc Raida.