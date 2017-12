Lucka Šoralová má "osobného" pilota - skladateľa Ondřeje Soukupa

Bratislava 2. mája (TASR) - Slovenská speváčka Lucka Šoralová na predstavenia muzikálu Johanka z Arku do Prahy z času na čas lieta. A to dokonca súkromným ...

2. máj 2003 o 16:40 © TASR 2003

"Osobným" pilotom drobnej speváčky s veľkým hlasom sa z vlastnej vôle stal český skladateľ Ondřej Soukup, známy nielen ako dvorný skladateľ Lucie Bílej ale aj autor muzikálovej Johanky.

"Už ma nebaví lietať len tak, to ma už dávno prešlo. Potrebujem zámienku, takže keď Lucka potrebuje doviezť do Bratislavy alebo z Bratislavy do Prahy, zoberiem lietadlo a priletím pre ňu. Ale takých, čo vozím, je viac," vysvetlil Soukup, ktorý sa lietaniu venuje už desať rokov.

Dvojica skladateľ a speváčka sa vraj vo vzduchu počas spoločných letov nikdy nevenuje hudbe a spevu. "Speváčka tŕpne, či ju nezabijem, a skladateľ sa zase bojí, aby nezabil speváčku," smeje sa lietajúci hudobník. Pred prvým letom však jeho pasažierka Lucka paradoxne strach nemala: "Ona netušila, kto bude riadiť lietadlo. Dnes je už legendárna jej veta, ktorú vyslovila, keď sa dozvedela, že pilotom som ja. ďOndrejko?! Veď on je skladateľ!ď", spomína Soukup, majiteľ jednomotorového lietadla Piper 28.

"V takomto lietadle sa zabil mladý Kennedy, aj keď on ho mal asi ešte lepšie vybavené," opisuje svojho okrídleného "tátoša" známy hudobný skladateľ. Napriek tragédie prezidentovho syna však český amatérsky pilot strach nemá. "Presne viem, prečo sa mu to stalo. On nemal prístrojovú licenciu, takže nevedel lietať podľa prístrojov. Bol pilot, ktorý lietal podľa videnia," nezaprie v sebe skúseného letca Ondřej Soukup.

Aj keď muzikál Johanka z Arku už v máji v Prahe končí, spoločnému lietaniu s Luckou Šoralovou ešte nemusí byť koniec, pretože sa hovorí o jeho uvedení v bratislavskom divadle Aréna. "Na to sa teším, že sa Johanka presťahuje do Bratislavy. To budem môcť lietať ešte častejšie. V podstate je to jediné, čo ma na tom zaujíma - že budem mať zámienku lietať na každú skúšku," plánuje skladateľ Soukup.