V Nitre festival študentov divadelníctva z krajín V4

NITRA 4. mája (SITA) - Predstavenie Marionety v podaní Činohernej a bábkarskej katedry Vysokej školy múzických umení v Bratislave dnes ukončilo na doskách Starého divadla Nitra (SDN) 5. ročník festivalu študentov bábkoherectva z krajín V 4 pod názvom Stre

tnutie. Podľa jedného z organizátorov stretnutia Ivana Gontka zo SDN aj jeho samotného prekvapilo, že väčšina škôl ponúkla témy a predstavenia, ktoré by skôr svedčali činoherným hercom, školám a divadlám, ako napríklad Kráľ Ubu, Macbeth či Nikola Šuhaj. “Sú to veľké divadelné výzvy a je veľmi sympatické, že naši mladí kolegovia zo škôl sa každej týchto tém zmocnili tak ako to mladosti svedčí. Bez akýchkoľvek predsudkov a urobili tie predstavenia veľmi dobre,” skonštatoval Gontko. Podľa neho ťažko povedať, ktoré predstavenia si zaslúžia absolutórium. “Zarezonovalo však vo mne predstavenie Nikola Šuhaj z Akadémie múzických umení v Prahe, ktoré nemalo žiadnu chybu. Aj preto, že študenti vychádzali z historických reálií a urobili to perfektne,” dodal Gontko.

Priaty ročník Stretnutia V 4 priniesol nielen posolstvo zrušiť divadelné konvencie, čo divadlo zlepšuje, ale aj zrušiť hranice medzi jednotlivými krajinami. Je príspevkom k vzájomnej výmene skúseností a predurčuje tiež spoluprácu na európskom divadelnom trhu.