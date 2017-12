F. Nedvěd krstil v Trenčíne nový album, krstná mama Bílá neprišla

Trenčín 4. mája (TASR) - Český folkový spevák František Nedvěd pokrstil dnes na koncerte v Trenčíne svoj nový album Čtvrtá sada.

4. máj 2003 o 21:25 © TASR 2003

Kolekciu 14 skladieb z oblasti amerického folku a country vydal asi pred mesiacom. Krstnou mamou mala byť speváčka Lucie Bílá, ktorá však do Trenčína nepricestovala. "Lucka Bílá nepríde, pretože má nejaký lepší kšeft," oznámil Nedvěd publiku. Vzápätí však so smiechom dodal, že to nemyslel vážne a známa speváčka má iné dôležité povinnosti.

Koncert v športovej hale sledovalo niekoľko stoviek divákov.