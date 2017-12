CD

nové CD na trhu

5. máj 2003 o 11:30

Laco Déczi & Zdeněk Dvořák - Duo

Supraphon 2003

Duo trúbkara Laca Décziho a gitaristu Zdeňka Sarka Dvořáka patrilo na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia k exportným artiklom českého džezu. Trochu neprávom v tieni tandemu Stivín-Dašek, táto dvojica výborných inštrumentalistov vytvárala originálnu a vtipnú hudbu, ktorá si získa aj nedžezových poslucháčov. Pôvabne klenuté melancholické melódie poskytujú obom hráčom dostatočný priestor na improvizáciu, čarovné je, keď sa obaja pokúšajú spievať. Album je reedíciou rovnomennej LP z roku 1982, ktorá je rozšírená o štyri bonusové skladby ešte staršieho dáta.

SBB

Supraphon 2003

Z archívu rovnakého vydavateľstva pochádza aj ďalšia slávna nahrávka. V apríli 1977 sa v pražskom štúdiu Mozarteum zavrela poľská skupina SBB. Niektorí doboví kritici ju prirovnávali k našim súborom Collegium musicum či Modrý efekt. Trio Józef Skrzek (klávesy, spev), Apostolis Antymos (elektrická gitara, buzuki) a Jerzy Piotrowski (bicie) hralo rockovú hudbu s prvkami džezu a klasickej hudby. Rovnomenný album okrem rozsiahlych kompozícií Wołanie o brzęk szkla (Touha po zvonění střepů) a Odejście (Odchod) obsahuje aj skladby z raritného singla Bitwy na obrazach (Bitvy na obrazech). Rozsiahly booklet obsahuje okrem zasväteného textu Ilju Kučeru aj niekoľko dokumentárnych fotografií.

Petr Novák - Zpověď

Sony Music/Bonton 2003

Reedícia rovnomennej, menej známej LP plachého génia českého bigbítu Petra Nováka. Nahrávka vznikla v januári 1985, sprievodnú skupinu G & B vedie Ladislav Klein. Nová verzia okrem digitálneho remasteringu ponúka pôvodný booklet rozšírený o nový doslov z pera Pavla Vrby, ktorý bol dlhoročným spolupracovníkom Nováka a autorom všetkých textov na tomto albume. Nájdete tu napríklad skladby Svítíš alebo sebareflexívnu Starej obličej za kytkama.

Bill Frisell - Intercontinentals

Nonesuch/Warner Music 2003

Bývalý avantgardný gitarista Bill Frisell sa po rokoch experimentovania usadil a zameral na znovuobjavovanie tradičného amerického folklóru od country až po bluegrass. Od albumu Nashville z roku 1997 sa pokúša o rôzne prístupy k tradičnej hudbe. Frisell je virtuóz a založením pesničkár, takže si vystačil bez speváka, len so svojím nástrojom. Na najnovšej nahrávke však hľadá prepojenie medzi hudbou jeho rodnej krajiny a iných kontinentov. Preto si do štúdia pozval okrem tradičných spolupracovníkov aj macedónskeho speváka a hráča na arabskú lutnu Christosa Govetasa aj perkusionistu z Mali Sidikki Camaru a brazílskeho pesničkára Viniciusa Cantuariu. Príjemne sa počúvajúci album by sa mohol používať ako názorná defiACnícia world music. (her)