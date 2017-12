Hudobníci z 11 krajín sa stretnú od 29. mája do 1. júna na festivale Dobrofest

Bratislava 5. mája (TASR) - Hudobníci z 11 krajín sa stretnú od 29. mája do 1. júna v Trnave i Skalici a Hlohovci na 12. ročníku ojedinelého festivalu ...

5. máj 2003 o 13:11 © TASR 2003

Bratislava 5. mája (TASR) - Hudobníci z 11 krajín sa stretnú od 29. mája do 1. júna v Trnave i Skalici a Hlohovci na 12. ročníku ojedinelého festivalu Dobrofest, ktorý je venovaný americkej rezofonickej gitare - dobru.

"Spolu 18 podujatí odštartuje o polnoci 12-hodinový štafetový beh z Dolnej Krupej, kde sa narodili americkí Slováci - bratia Dopyerovci, vynálezcovia dobra," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii organizátor Peter Radványi. Americkú tradíciu hry na dobro prídu predstaviť spolupracovník country hviezdy Dolly Partonovej Randy Kohrs so svojou kapelou, nekonvenčný The Original Snakeboy, Tim Scheerhorn, či Willie Jones. Ten so sprievodom slovenského Country teamu premiérovo uvedie skladbu Dobroslight, skomponovanú špeciálne pre festival.

Na pódiu sa objavia i Česi Wabi Daněk, kapela Amistars, Hop Trop, Fíni Micke & Lefty Willie, maďarskí Someday Baby, rakúski Salty Dogz, slovenskí interpreti Bukasový masív, Žalman Brothers Band, Dlhé diely, Alan Mikušek a ďalší. Rôznorodí účinkujúci dodajú festivalu multižánrovosť, ich hudbu ale spája zvuk dobra.

Medzi hviezdami Dobrofestu sa predstavia i deti triedy Johna Dopyeru v roku 1999 pri Základnej umeleckej škole M. Sch. Trnavského v Trnave. Je to prvá škola v Strednej Európe, kde sa oficiálne vyučuje hra na dobro. Okrem pedagógov sa na festivale stretnú i výrobcovia tejto rezofonickej gitary, ktorých skúsenosti sprostredkujú na špeciálnom seminári v posledný májový deň.

Dobro vynašli a potom dlhé roky aj vyrábali americkí Slováci - bratia Dopyerovi, ktorí sa v roku 1908 vysťahovali z Dolnej Krupej do Kalifornie. V tej dobe ešte nejestvovali elektromagnetické snímače a zosilňovače a ich vynález sa tak stal stupňom medzi akustickou a elektronickou gitarou. Na Slovensku začalo zopár nadšencov zvuk Dobra objavovať v roku 1988, dnes je ich desaťnásobne viac. V roku 1996 bola otvorená Dvorana slávy dobra v Dome hudby Západoslovenského múzea v Trnave, ako základ prvého múzea rezofonických hudobných nástrojov v Európe. Niektorí z hostí Dobrofestu, kde sa za 11 rokov vystriedali hudobníci z 18 krajín, do Siene slávy venovali i svoj nástroj. Dobrofest pripomína aj poštová známka, ktorá ako prvá na svete zobrazuje spomínaný hudobný nástroj.