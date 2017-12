Jediným umeleckým dielom je môj syn

Ešte do konca mája po celom Slovensku premietajú všetkých trinásť filmov slávneho jubilanta Juraja JakubiskaJuraj Jakubisko sa opäť vrátil na Slovensko. Prostredníctvom projektu Jakubisko očami Jakubiska, ktorý ponúka prehliadku všetkých trinástich celove

6. máj 2003 o 9:30

Juraj Jakubisko. FOTO – ČTK

černých filmov. „Bol to jeden z najkrajších darčekov, ktoré som dostal,“ povedal včera pre SME Juraj Jakubisko, ktorý nedávno oslávil 65 rokov. „Dúfam však, že poteší aj iných – najmä mladú generáciu, ktorá o týchto filmoch počula, ale nemala ich kde vidieť. Teraz sú k dispozícii pokope a v novej technickej kvalite.“

Kolekcia prejde šestnásť českých a slovenských miest a po nedávnom turné v Spojených štátoch, Francúzsku a v Kanade sa potom znovu vydá za hranice – do Kolína nad Rýnom, Ríma, Londýna, New Yorku, Los Angeles aj do krajín hovoriacich po španielsky.

Súčasťou prehliadky bude aj retrokomédia Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý, ktorá bude mať svoju obnovenú premiéru v stredu o 20.00 h v bratislavskom Auparku. Príbeh o ponovembrových osudoch dvoch neobyčajných žien (Deana Horváthová a Dagmar Veškrnová) a ich milenca (Juraj Kukura), ktorá odráža poetický rukopis tvorcu, mal premiéru pred desiatimi rokmi.

S úspechom bol premietaný v zahraničí, ale až potom, ako režiséra začali producenti filmu prehovárať na jednotlivé projekcie i „doma“, uvedomil si, že domáca distribúcia bola zanedbaná. „Myslím, že táto moja čierna zamatová komédia vyznieva s odstupom rokov ešte aktuálnejšie a komickejšie,“ tvrdí Juraj Jakubisko. „Navyše, nikto z mojich kolegov sa za celý ten čas k vzrušujúcej téme zamatovej revolúcie v žánri komédie ešte neprehrýzol.“

Hoci po rozdelení Česko-Slovenska sa Juraj Jakubisko rozhodol žiť v Prahe, filmoví novinári a kritici mu prisúdili titul Najlepší slovenský režisér 20. storočia. Na adresu svojich slávnych filmov však hovorí: „Všetky by som mohol urobiť lepšie, jediné moje naozaj umelecké dielo, ktoré má hlavu a pätu, je môj syn.“ Za veľký úspech považuje aj manželstvo s herečkou Deanou Horváthovou: „Myslel som, že so mnou vydrží najviac pol roka – vydržala to dodnes, navyše sa stala producentkou a vyháňa ma z ateliéru od maľovania obrázkov k filmom.“

K filmom sa viaže aj najbližšia úloha, ktorú si Juraj Jakubisko predsavzal splniť – naučiť sa dobre po anglicky. „Schyľuje sa totiž k novým projektom, k Tretiemu pohlaviu a k Čachtickej pani, a tie si vyžadujú rokovania so zahraničnými producentmi. Hlavnou úlohou však bude vydržať. V tejto oblasti nie je nič isté.“

ĽUDO PETRÁNSKY

Retrospektíva režiséra Juraja Jakubiska na Slovensku



Bratislava

Kino Tatra (15. 5. – 21. 5.) – Tisícročná včela, Perinbaba, Kristove roky, Dovidenia v pekle, priatelia

FK.IC.SK (22. 5. – 4. 6.) – Celá retrospektíva

Nitra

Lipa (9. 5. – 11. 5.) – Kristove roky, Perinbaba, Tisícročná včela



Banská Bystrica

Korzo (8. 5. – 11. 5.) Nejasná správa, Zbehovia a pútnici, Takmer ružový príbeh, Pehavý Max…

Zvolen

Mier (12. 5. – 13. 5.) – Zbehovia a pútnici, Nejasná správa…

Poprad

Tatran (13. 5. – 14. 5.) – Tisícročná včela, Vtáčkovia, siroty a blázni

Martin

Strojár (12. 5. – 13. 5.) – Postav dom, zasaď strom, Nevera po slovensky

Trenčín

ODA (19. 5. – 20. 5.) – Postav dom…, Tisícročná včela

Žilina

Klub (20. 5. – 21. 5.) – Zbehovia a pútnici, Nejasná správa…