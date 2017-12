Toto je nová Hana Hegerová

Je to nová Hana Hegerová! Takto sa o speváckych kvalitách Szidi Tóbiás vyjadril český textár Michal Horáček. „To, že povedal?“ čuduje sa spievajúca herečka bratislavského divadla Astorka ...

7. máj 2003 o 8:30

Szidi Tóbiás. FOTO SME - ĽUBOŠ PILC

Je to nová Hana Hegerová! Takto sa o speváckych kvalitách Szidi Tóbiás vyjadril český textár Michal Horáček. „To, že povedal?“ čuduje sa spievajúca herečka bratislavského divadla Astorka a vzápätí dodáva, „hm, pán Horáček je veľmi milý človek.“

Pre Michala Horáčka je jeho novou hviezdou. Slovenka s maďarským menom spieva po česky na albume jeho nových textov Tak to chodí, ktoré zhudobnil málo známy skladateľ Jarda Svoboda. Slávny český textár a bývalý predseda Akadémie českej populárnej hudby vynechal svojho dvorného skladateľa Petra Hapku a šancu dal neopozeraným tváram. Už to nie je Lucie Bílá, Hana Hegerová či Richard Müller. Tentoraz jeho šupácko-biblické slová spievajú Jarda Svoboda, František Segrado, Ivana Chýlková - a, samozrejme, Szidi Tóbiás.

Nebola v tme

Michal Horáček, autor textov k piesňam Štěstí je krásná věc alebo Kníže Rohan, sa pýši, že pre projekt Tak to chodí objavil nových šansoniérov. „Počula som, že vyťahuje ľudí z akejsi tmy. Na stretnutí som si to vyprosila. Nikto ma z tmy vyťahovať nemusí, pretože v nej nie som. Asi si mysleli, že som nejaký zúfalec,“ smeje sa Tóbiás. Spievajúcu herečku u našich susedov v skutočnosti zviditeľnila jej kolegyňa a priateľka Ivana Chýlková. Cez ňu sa do Horáčkových rúk dostal posledný album Szidi Tóbiás Divý mak.

Szidi Tóbiás naspievala tri skladby v klasickom šansónovom strihu - Kirké o žene, čo vraždila mužov, uspávanku Tak dobře, ještě chvíli, ktorá album uzatvára, a pieseň Deset spravodlivých ako duet s matadorom Janom Spáleným: „Michal Horáček sa rozhodol zhudobniť telefónny zoznam mien, ktoré pôjdu do neba.“

Bez skladateľa Petra Hapku sa Horáčkovi pracovalo ťažko, textár dlho hľadal tých správnych interpretov a dokonca neúspešne oslovil aj ukrajinských hudobníkov. „Nebolo to spontánne, stávalo sa, že Svobodova hudba sa často nestretla s Horáčkovými textami,“ tvrdí speváčka.

S inštrumentáciou nakoniec textárovi pomohol slovenský hudobník Milan Vyskočáni, s ktorým spievajúca herečka už spolupracovala na Divom maku. Vyskočáni dokonca naspieval skladbu Nemůžeš usnout.

Môj génius

A Jarda Svoboda? Práve on nechcel, aby na albume spievali celebrity. Podľa Michala Horáčka by bol Svoboda schopný spievať v parížskej Olympii za milión frankov, ale keď dostane iba päť korún a klobásu, tak bude vystupovať niekde na polovici cesty. Už spieval na albume Hapku a Horáčka Mohlo by tu být i líp.

Textár ho po prvýkrát stretol pred štyrmi rokmi na hudobnom festivale v Roudnici nad Labem, kde ho ohúril ako spevák a skladateľ skupiny Traband. Svoboda, ktorý vystúpi so skupinou 15. mája v bratislavskom divadle Stoka, podľa Horáčka pripomína Richarda Müllera. „Bol veľmi milý, ale pripadal mi skôr tichý. A génius? Pre mňa je géniom Milanko Vyskočáni,“ dodáva Szidi Tóbiás.

Herečka a speváčka v súčasnosti s ním pripravuje ďalší album a už sa teší na spoluprácu s Horáčkom, ktorý sa vracia k Hapkovi.

Práve Szidi Tóbiás bude hviezdou nášho nového spoločného projektu, povedal textár pre denník MF Dnes. „Už sme dohodnutí. Piesne som už počula. Sú nádherné, ale oni sa zatiaľ nikam neponáhľajú.“

PETER BÁLIK