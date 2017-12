Najlepšou skladbou všetkých čias I Heard It Through The Grapevine Marvina Gaya

Písmo: A - | A + 0 Mníchov 7. mája (TASR) - Hit I Heard It Through The Grapevine tragicky zosnulého amerického speváka Marvina Gaya sa stal v rebríčku TOP 100 nemeckého spravodajského magazínu Focus najlepšou skladbou histórie populárnej a rockovej hudby. Celkovo najúspešnejšími boli skladby britských formácií Beatles a Rolling Stones. Strieborná priečka v "rebríčku rebríčkov" patrí americkej formácii Beach Boys a jej hitu Good Vibrations, bronz skupine Rolling Stones za Satisfaction. Skladba Beatles Hey Jude, ktorú Paul McCartney venoval synovi Johna Lennona Julianovi, ako aj Lennonova kompozícia Imagine zostali tesne za medailovými pozíciami a obsadili 4. a 5. miesto. V prvej dvadsiatke zastupuje produkciu 90. rokov iba jediná skladba - Smell Like Teen Spirit skupiny Nirvana. Z doterajšej produkcie 21. storočia sa žiadna skladba nepresadil ani do TOP 100. Až 12 skladieb z TOP 20 pochádza dokonca z obdobia pred rokom 1970. Pri zostavovaní rebríčka boli zohľadnené hitparády poslucháčov i hudobných kritikov viacerých európskych štátov, štatistické údaje gramofónového priemyslu i rebríčky najčastejšie hraných titulov rozhlasových staníc. Focus zverejnil súčasne aj rebríček 75 najlepších albumov hudobnej histórie. Tomu kraľuje titul Never Mind The Bollocks britskej punkovej legendy Sex Pistols pred albumom Revolver skupiny Beatles a albumom Pet Sounds formácie Beach Boys. Nasledujú tituly The Velvet Underground and Nico, ktorý vznikol v produkcii Andyho Warhola a ktorý je známy aj vďaka originálnemu obalu s banánom, Nevermind (Nirvana), Whatďs Going On (Marvin Gaye), Exile On Main Street (Rolling Stones) a Sgt. Pepperďs Lonely Hearts Club Band (Beatles).