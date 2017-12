Na návšteve

9. máj 2003 o 13:00 BARBORA LAUCKÁ / Foto: DESANA DUDÁŠOVÁ

Petra Bernasovská (Dalila)

herečka, moderátorka

manželka Ľudovíta Jakubove

Ako, kedy a kde ste sa zoznámili?

Ešte počas štúdia, v poslednom ročníku konzervatória som nastúpila do FUN Rádia. Tam sedel Mravec. Najprv sme boli iba kolegovia, ani sme sa veľmi nekamarátili, lebo Mravec na mňa dlho škaredo zazeral. Mávala som trému, nevedela som, ako na to, a tak mi chvíľu trvalo, kým som sa zlepšila vmoderovaní Fun news. Ale potom ma pochválili a aj Mravec začal byť milší. (Smiech.)

Dátum svadby?

17. júna 2000. Sobášili sme sa na chate v Modre - Harmónii. Netúžili sme po tradičnej svadbe, tak sme sa po večeri v úzkom rodinnom kruhu venovali kamarátom. Dvaja z nich nám dobrovoľne robili kuchárov. Igor, inak letec, opekal kurčatá, ryby a rôzne mäská podľa svojich receptov a Bobo nám ako darček prichystal chorvátsku pleskavicu.

Aká je deľba práce v domácnosti?

Prácu urobí ten, kto má čas. Na Mravcovi je vysávanie, to nerobím rada, ja vtedy radšej utriem prach, umyjem kúpeľňu alebo idem s Johankou von. Zväčša sa podelíme - jeden upratuje, druhý sa stará o dieťa.

Kde a ako sa vám spolu býva?

Bývame v novom, peknom, väčšom byte. Žije sa nám tam dobre. Stále to nemáme celé zariadené, napríklad detská izba nie je skompletizovaná. Plánujeme ju dokončiť vtedy, keď už Johanka bude môcť spinkať sama.

Kde trávite voľný čas?

Najradšej v saune. To je pre mňa najlepší relax. Pri Johanke sa teraz až tak ľahko do sauny nedostanem, ale predsa je už staršia - viac ju môžem nechať mame alebo Mravcovi.

Kde ho trávi podľa vás váš manžel?

V týždni má vždy dva svoje večery - raz ide na tenis a druhýkrát na futbal.

Obľúbená kaviareň, reštaurácia?

Chodievali sme do Anjelov. Teraz chodíme s Johankou najradšej do veľkých obchodných centier. Môžem tam dobre zaparkovať, pohybovať sa s kočíkom, navyše je k dispozícii detský kútik. Reštaurácie nevyhľadávam, držím večné diéty. Dráždi ma tam jedlo, keďže si môžem dať iba šalát.

Na čo najradšej míňate peniaze?

Je veľa vecí, ktoré človek potrebuje. Na exotické dovolenky nechodím, Mravec ich neobľubuje. Boli sme iba raz, aj to sme mali obaja ťažké žalúdočné potiaže. Rada s rodinou lyžujem a míňam hlavne na oblečenie pre seba a pre Johanku. Nakúpim jej nové vecičky, rozložím si ich a teším sa, aké je to všetko pekné. Doprajem si aj kozmetiku, som však vychovávaná k šetrnosti, takže veľmi nepreháňam.

A váš manžel?

On si na sebe nepotrpí. Tu na Slovensku ho nedostanem do obchodu, skôr v zahraničí. Na sviatky však dokáže nakúpiť úžasne darčeky. Veronike - jeho dcérke z prvého manželstva, mne a každému, koho má rád.

Na ktorý výlet s manželom najradšej spomínate?

Radi chodievame do Chorvátska. Raz sme boli na krásnom mieste v Poreči. Naposledy sme si spomenuli, ako trávili Silvestra pracovne v Tatrách, a tak sme rovno zo silvestrovskej noci zamierili na kopec. Nádherne svietilo slniečko a senzačne sme si lyžovačku užili.

Prečo ho voláte Mravec?

Lebo som ho spoznala pod touto prezývkou. Každý ho tak volá a teraz by mi už bolo smiešne volať ho inak len preto, že sme manželia.

Z čoho ste sa spolu naposledy tešili?

Po novom roku sme sa opäť vybrali na štyri dni na lyžovačku. Boli sme s mojimi rodičmi, vystriedali sme sa pri Johanke, takže aj ja som si zalyžovala. Bolo to perfektné.

Počuli ste o svojom manželovi nejakú klebetu a čo vy na to?

Raz sa o nás dvoch po Bratislave šírilo, že v centre vlastníme nejaký podnik - Irish pub alebo niečo podobné. Kde preboha ľudia prídu na takéto veci? Po Markíze sa zasa šírili klebety, že Mravec je úžasne bohatý. Musím iba dodať - žiaľ, nie je to pravda.

Herečka a moderátorka Petra Bernasovská absolvovala konzervatórium, ako Dalila bola známa moderátorka FUN Radia. V televízii Markíza pracuje takmer od jej začiatku. Po materskej sa pomaly vracia na obrazovku - okrem moderovania relácie Hlavolamy však spolupracuje aj s Kopytovcami, ktorí sú až na výnimky jej bývalí spolužiaci.

Ľudovít Jakubove - Mravec

moderátor, herec, manžel Petry Bernasovskej

Ako, kedy a kde ste sa zoznámili?

Vo FUN rádiu, v roku 1999. Prišla taká hore nos, sukňa ako širší opasok, a my skoro samí chlapi... chlapci.

Dátum svadby?

Presne, ako hovorí moja manželka, aj keby ihneď nemala pravdu. 17. júna 2000.... asi.

Aká je deľba práce v domácnosti?

Korektná. (20:80) Alebo, ak chcete počuť, tak nežehlím, neperiem, neutieram prach. Vysávam, varím, umývam riad. Petra nemusí robiť údržbárske práce a špinavú robotu. Napríklad okolo auta, vyhadzovania návštev, a tak...

Kde a ako sa vám spolu býva?

Doma, dobre. Inak by sme spolu nebývali. Alebo chcete adresu? Dám vám radšej číslo účtu: 0171146055/0900. Keby sa k nám chcel niekto nasťahovať, aby vedel kam zaplatiť.

Kde trávite voľný čas?

Skôr naopak. Voľný čas trávi mňa. Momentálne sa iba tvárim, že pracujem. Ale tak mi treba! Vlani som naskočil na zlého koňa. Krivý bol.

A keď ide o rodinu: lyže, voda v zahraničí, tenis, ping pong, dcéry, manželka.

Kde ho trávi podľa vás vaša manželka?

To mám chápať ako provokáciu? To akože ja neviem, kedy, kde a s kým? Há? Na mňa pozor! Ja nepoznám brata! A týmto ho žiadam, aby sa mi ozval.... Treba sa pobratať.

Obľúbená kaviareň, reštaurácia?

Ja chodím s kamošmi do Jozefa na Štefanovičovej. Je to síce zariadené postsocialisticky, ale káva je tam najlepšia, majitelia sú priatelia, aj ministerstvo financií je po ruke.

Na čo najradšej míňate peniaze?

Najradšej som, keď ich míňa niekto iný. Keď mám platiť, bolí to. Ja som žgrloš.

A vaša manželka?

Manželka si potrpí na šaty, handričky, topánočky, čižmičky, kabelôčky, a voňavôčky. Predtým pre seba, teraz viac pre Johanku, a čo Petra vyrástla, teraz pomaly a isto začína obhospodarovať Veronika. Moja staršia, 11-ročná dcérka.

Na ktorý výlet s manželkou najradšej spomínate?

Mám rád všetky výlety s mojou paničkou. Okrem tých, ktoré nemám rád. Hlavne nesmú byť príliš dlhé. Radšej často po troške, ako veľa zriedka.

Prečo sa voláte Mravec?

Peťka ju volám preto, lebo som ju ľúbil ešte skôr ako sme sa spoznali. Nosieval som ju so sebou do školy, aj zo školy v žiackej knižke.

Z čoho ste sa spolu naposledy tešili?

Tešil som sa, že som zodpovedal poslednú otázku. Zbytočne.

A tak naozaj, Johanka mala ROK, a opäť sa stretla najbližšia rodina. Potešujúce, nie?

Počuli ste o svojej manželke nejakú klebetu a čo vy na to?

Aj o Markízákoch sa klebetí? Viete, ja som hluchý, tak čo som už mohol „na to"? Vôbec neviem o čom je reč. A tak ma to mrzí. Klebetiť, to musí byť veľmi povznášajúce a vznešené remeslo!

38 - ročný, hľadaný, prezývaný Mravec = Ľudovít Jakubove je človek schopný čohokoľvek! Keby si nedôveroval, dával by si na seba pozor.

Má dobrý vzťah aj k takým ľuďom, ktorí ho neznášajú.

V brandži je nevzdelanec. Absolvoval strednú strojarinu, neuspel na vysokej elektrine. Ako o sebe hovorí, je presvedčený neveriaci ateista, nikdy nebol minštrovať, ale celkom zručne si dokáže zmajstrovať napr. odpočúvacie zariadene alebo vysielačku či rádio. Možno aj preto bol pri zakladaní niekoľkých súkromných. Má dve dcéry jedenásťročnú Veroniku z predchádzajúceho vzťahu a ročnú Johanku. Pôsobí vCopyTo-vcoch, ako deštrukčný element.