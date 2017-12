Dotazník - Pavol Polanský

9. máj 2003 o 12:00 (bobi) / Foto: PETER LEGINSKÝ

Vaše pôvodné povolanie?

Muzikant.

Akou postavou z knihy, divadla, filmu by ste chceli aspoň na chvíľu byť?

Dirigentom Leopoldom Stokowskim.

Ktorú báseň viete naspamäť?

Myslím, že už ani jednu.

O čom sa vám najčastejšie sníva?

Že ma ktosi bije, ja ho udieram do nosa a kričím.

Keby ste určovali vkus, aký zákaz by ste dali?

Nijaký, lebo to nemá význam.

Máte obľúbený gýč?

Robí mi radosť, keď je pekný slaďák, ktorému všetci hovoria gýč, dobre nahraný.

Čo si najradšej odkladáte a nedokážete vyhodiť?

Platne každého druhu.

Esemeskujete?

Nerád.

Vaša slabosť?

Sladkosti.

Čo neznášate na mužoch?

Nafúkanosť a aroganciu.

A čo na ženách?

To isté.

S kým by ste sa chceli stretnúť a rozprávať?

S Einsteinom.

Na ktorom mieste na Zemi by ste najradšej žili?

Na Novom Zélande, pretože tam je všetko to, čo potrebujem k životu. Nikto nikomu nezávidí. Pekný domček, dobré auto a milá lodička je to, čo majúvšetci.