Divá britskoázijská šou

Ich hudbu ľahko rozpoznáte po niekoľkých sekundách. Výbušná zmes prvkov indickej ľudovej hudby a klubovej elektronickej scény, do ktorej znejú texty nabité sociálnymi a politickými odkazmi.

9. máj 2003 o 8:25 Oliver Rehák

FOTO – MONITOR/EMI

Kolektív mladých aziatov z londýnskeho East Endu je viac než skupinou. Hudba ich síce preslávila a živí, no popri nej sa venujú aj rôznym neziskovým aktivitám.

V East Ende sa koncentrujú imigrantské komunity. Jednu z najpočetnejších tvoria Indovia, ktorí si tu založili organizáciu Community Music. V nej sa v roku 1993 začal príbeh Asian Dub Foundation.

Basgitarista Aniruddha Das organizoval sériu hudobných worskhopov pre ázijskú mládež. Na nich sa zoznámil s mladým raperom Deederom Zamanom a študentom práv Johnom Panditom, z ktorého sa vykľul talentovaný DJ. Trio sa rozhodlo založiť skupinu, ktorej poslaním by bola antirasistická kampaň. V prvej polovici deväťdesiatych rokov sa totiž v Británii opakovali násilnosti na Ázijčanoch. Hudba sa mala stať jedným z nástrojov obrany. Ako povedal pre časopis Wire basgitarista Das: „Politika nie je iba o členstve v strane alebo o demonštráciách“. ADF onedlho posilnil originálny gitarista Chandrasonic. Roku 1994 vydali prvý singel Conscious. Narastajúca popularita world music a elektronickej tanečnej hudby v ňom našla nečakaný prienik. Neobvyklý mix punku a bengálskych ľudových melódií s modernými rytmami sa šťastne trafil do doby. Skladby ADF brali hlavne mládež, ktorá by sa dovtedy na jednom koncerte nestretla.

K širšiemu publiku sa im podarilo preniknúť, keď pribrali druhého DJa a tanečníka. Ich album Rafi‘s Revenge z roku 1998 získal nomináciu na prestížnu britskú Mercury Prize a BBC Asian Award for Music. ADF sa stali jedným z najväčších britských koncertných ťahákov. Pozíciu na výslní záujmu kritiky i publika potvrdila ďalšia nahrávka Community Music v roku 2000 doplnená o zvuky tradičkých akustických nástrojov. No odišiel od nich Zaman – chcel sa už venovať výlučne občianskym právam. V januári 2003 ADF nahrali CD Enemy of the Enemy, ale to už kritika privítala vlažne.

Bez ohľadu na svoj komerčný úspech skupina stále pamätala na svoje pôvodné poslanie. Keď sa dostal do väzenia Ind Satpal Ram za to, že v sebaobrane zabil anglického skína, ADF sa Rama zastali angažovaným singlom. V roku 2002 ho na nátlak verejnej mienky skutočne prepustili.

Nadácia ADF úzko spolupracuje s Britskou radou, ktorá jej zorganizovala výlety do Brazílie a na Kubu. Koncert v Havane navštívilo 5 000 ľudí a ADF si tam zahrali s mnohými mladými Kubáncami. Týmto aktom priniesli na ostrov slobody závan moderného sveta.

Momentálne skupina koncentruje svoju energiu do budovy na Bethnal Green Road v londýnskom East Ende. Tá sa má premeniť na kultúrny megakomplex, v ktorom budú koncerty, workshopy, nahrávacie štúdio a internetová kaviareň.

Hoci v Čechách už ADF koncertovali niekoľkokrát, na Slovensku majú premiéru až dnes. Ich debutová návšteva navyše dosť nešťastným spôsobom zapadla do víťazného ťaženia našich hokejistov vo Fínsku. Koncert v divadle Aréna, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť o 20.00 h, sa organizátori z dôvodu semifinálového zápasu rozhodli presunúť až na 22.30 h.