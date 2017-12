Sinéad O‘Connorová chce učiť náboženstvo

Učiteľské ukazovadlo za koncertné pódiá plánuje vymeniť slávna rockerka Sinéad O‘Connorová. Írska hviezda, ktorá minulý mesiac zarmútila fanúšikov vyhlásením, že s hudobným priemyslom končí, sa chce stať učiteľkou náboženstva na základnej škole.

12. máj 2003 o 9:00

V liste, ktorý zverejnil dublinský denník Evening Herald, rebelka s krištáľovým hlasom a divokými mravmi rozptýlila zvesti o tom, že trpí syndrómom chronickej únavy: „Odchádzam, jednoducho sa chcem začať pripravovať na profesiu učiteľky náboženstva na základnej škole. To chvíľu potrvá a dovtedy chcem vychovávať svoje deti.“

Tridsaťšesťročná O‘Connorová chce začať štúdium teológie v septembri: „Moje nadanie sa neobmedzuje iba na hudbu. Teraz chcem začať rozvíjať aj jeho ďalšie polohy, ktoré by mi poskytli duševné uspokojenie.“

Posledným jej projektom bola spolupráca na novom albume Massive Attack. V júli chce ešte vydať DVD Goodnight, Thank You. You‘ve Been a Lovely Audience. (reuters)