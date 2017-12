Nekompromisný Edward Norton zažiaril v novom filme

BRATISLAVA 12. mája (SITA) - Hollywoodsky herec Edward Norton sa nebojí kompromisov a aj preto ho už dva krát nominovali na Oscara. "Ed je muž, ktorého naozaj obdivujem. Je múdry, skromný a som šťastná, že môžem stáť po jeho boku," hovorí Salma Hayeková o

svojom životnom druhovi. Nortona nemožno pokladať za typ herca, ktorý by bol takým magnetom, akým sú napríklad Tom Cruise alebo Brad Pitt. Vo svojom novom filme 25 hodín stelesňuje drogového dílera, ktorý musí ísť na sedem rokov za mreže a prežíva práve svojich posledných 25 hodín na slobode. Posledný krát sa opije so svojími kumpánmi, pokúsi sa zmieriť so svojím otcom a pár vecí si musí vyjasniť aj so svojou priateľkou, ktorá pravdepodobne dala policajtom na neho typ. Norton o sebe hovorí, že sa vždy koncentruje na to, v čom môže uspieť a vyniknúť. Ak si raz vytýči cieľ, tak už nepozná kompromis. Fanúšikovia filmu sú mu samozrejme vďační, že si vybral práve herectvo.