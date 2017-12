Para po polročnej prestávke opäť koncertuje

Bratislava 12. mája (TASR) - Po polročnej prestávke je skupina Para opäť "pokope" a aktívne sa už istý čas venuje koncertovaniu. Po tom, čo sa jej dvaja členovia vrátili zo zahraničia, brázdi kapela s osvedčeným repertoárom po slovenských, ale i českých mestách. Najbližšie sa na nich môžu tešiť napríklad v utorok košickí fanúšikovia, neskôr budú koncertovať v Ostrave či Trnave a v ich plánoch nechýbajú ani viaceré letné festivaly. Do skladania nového programu sa zatiaľ chlapci nedali, pretože ešte minulý rok postihla ich skúšobné priestory doslova potopa. Ako však s humorom tvrdí člen skupiny Lasky, pre nový album má už vybraný aspoň dátum. "Mohol by vyjsť 4.4.2004," hovorí žartom spevák, ktorý sa v poslednej dobe ujal i manažérskej funkcie kapely. "Ešte sme s novou tvorbou nezačali, ale v lete sa určite do toho dáme. Už sa teším," dodal.