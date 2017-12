V bratislavskej galérii otvoria výstavu I. Krošlákovej Dôkaz identity

Bratislava 12. mája (TASR) - Práce výtvarníčky Ivice Krošlákovej z obdobia posledného decénia minulého storočia predstaví výstava Dôkaz identity, ktorej ...

12. máj 2003 o 17:35 © TASR 2003

Bratislava 12. mája (TASR) - Práce výtvarníčky Ivice Krošlákovej z obdobia posledného decénia minulého storočia predstaví výstava Dôkaz identity, ktorej vernisáž pripravila na utorok 13. mája Galéria mesta Bratislavy (GMB).

Expozícia, umiestnená v priestoroch Pálffyho paláca, má autorku priblížiť ako tvorcu, ktorý povyšuje marginálnu a neviditeľnú plochu plátna na umelecký objekt. Použitím fotoplátna a fotografických postupov nasvietenia alebo chemického vyvolávania budí dojem, že jej farebné stopy na povrch vyvierajú iba akoby náhodne. Prostredníctvom preskupovania vrstiev tiež multiplikuje nielen techniku, ale i významy jednotlivých prác. "Jej rané obrazy vychádzajú z poetiky gestickej maľby snúbiacej bezpredmetnosť a citovú angažovanosť. Kolážové alebo asamblážové aplikovanie materiálov má zas blízko k dadaistickým technikám, zatiaľ čo citácia a sebacitácia, či ďvykrádanie samej sebaď je symptómom postmoderného uvažovania, ale aj vlastných spomienok, zástavok, orientačných bodov v životných či tvorivých peripetiách," charakterizovala tvorbu výtvarníčky kurátorka výstavy Radana Žvaková. V priestoroch Pállfyho paláca ju môžu záujemcovia navštíviť do 22.júna.

Ivica Krošláková (1943) začala svoje výtvarné štúdiá v roku 1957. Na Strednej výtvarnej škole v Bratislave ju až do roku 1961 umelecky formovali profesori Rudolf Krivoš a Rudolf Fila. Po absolvovaní školy pokračovala v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v oddelení komornej maľby u prof. Jána Mudrocha a od roku 1964 do roku 1965 aj na Akadémii výtvarných umení v Prahe - u profesorov Karla Součka a Jiřího Johna. V oblasti abstraktnej maľby sa zdokonaľovala počas dvojročnej stáže na Akademie der bildenden Künste vo Viedni a výtvarné štúdiá úspešne ukončila v roku 1974 doktorátom na VŠMU v oddelení scénografie. Je členkou IAWA (Interntional Association of Woman Artists), viedenského Intakt-u a parížskeho Salon d'Automne.