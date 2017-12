V historickom Koloseu zabudol McCartney text piesne

Nervozita bola na Paulovi McCartneym zreteľná. Vzrušenie obecenstva sa prenieslo aj na skúseného matadora. Pri piesni Eleanor Rigby dokonca musel urobiť prestávku. „Doparoma, sám som to napísal a nemôžem si spomenúť na text,“ povedal podľa BBC bývalý ...

Nervozita bola na Paulovi McCartneym zreteľná. Vzrušenie obecenstva sa prenieslo aj na skúseného matadora. Pri piesni Eleanor Rigby dokonca musel urobiť prestávku. „Doparoma, sám som to napísal a nemôžem si spomenúť na text,“ povedal podľa BBC bývalý člen Beatles. S prekvapenými divákmi sa vzápätí pokúsil zažartovať. „Skúsme to pochopiť. Je to po prvýkrát od začiatku kresťanstva, čo tu hrá nejaká skupina.“

Sir Paul McCartney cez víkend historicky vstúpil do rímskeho Kolosea. Nie ako gladiátor, ale ako rímsky cisár. V sobotu hral pred 400 vyvolenými divákmi, ktorí zaplatili za lístok 1295 eur. Výťažok z tohto koncertu venoval exbeatle výlučne na charitu.

Okolo štvrť milióna eur putovalo na archeologický výskum a celosvetovej nadácii na boj proti nášľapným mínam, v ktorej sa angažuje McCartneyho manželka Heather. Nedeľný koncert bol už zadarmo, pred Koloseom. Prišlo neuveriteľných pol milióna ľudí a McCartney zmenil centrum Ríma na pešiu zónu.

Šesťdesiatnik McCartney hral v Európe naposledy pred desiatimi rokmi. V súčasnosti sa vrátil s koncertným programom Back In The World, ktorý odštaroval 25. marca v Paríži. Európske turné vychádza z vlaňajšej série úspešných koncertov v Spojených štátoch, Kanade, Mexiku a Japonsku, ktorú americký časopis Billboard Magazine nominoval na „Turné roku“. Počas dvaapolhodinového vystúpenia McCartney zaspieva 36 piesní – dvadsaťdva z nich pochádza od Beatles, zvyšok tvorí výber zo sólových albumov a hity Paulovej skupiny Wings.

V nedeľu večer sa však fanúšikom ani po tejto nádielke nechcelo odísť. „Už musíte ísť domov,“ zakričal McCartney na skupiny ľudí postávajúcich pred Koloseom na Piazza Venezia. „Grazie Roma, arrivederci Roma,“ zakričal Paul a odobral sa na ďalšie zastavenie vo svojej hudobnej ríši. Bude zajtra vo Viedni.

Ani cisár s majetkom asi 760 miliónov libier to nemá ľahké. Jeho deti ho obviňujú z lakomstva. Stella, známa módna návrhárka, otca obvinila, že aby ušetril peniaze, posielal ju aj jej dvoch ďalších súrodencov Mary a Jamesa do štátnych škôl namiesto súkromných.

„Nechcel som svoje deti skaziť. Bolo to spoločné rozhodnutie mňa a mojej ženy Lindy,“ odpovedal nahnevaný McCartney svojej dcére, o ktorej je známe, že si nerozumie s Paulovou novou ženou.

„Keď mala Stella osemnásť, poprosila ma o automobil. Povedal som jej, že sa popozerám po nejakom ojazdenom. Ringo Starr mi povedal, aby som jej kúpil porsche. Odpovedal som, že to nepôjde. Pokiaľ totiž máte veľa peňazí a vo všetkom sa deťom podvolíte, budete v starobe obklopení bezcitnými egoistami.“

