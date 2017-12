Šina si aj na novom albume kráča v stopách Deža Ursinyho

Šina je basgitaristka, speváčka a duša malého vydavateľstva Slnko records, združujúceho niekoľko spriaznených hudobníkov. Ich uvoľnené pesničkárstvo, v mnohom nadväzujúce na tvorbu Deža Ursinyho, sa za niekoľko mesiacov existencie zhmotnilo do podoby ...

14. máj 2003 o 11:00

Šina je basgitaristka, speváčka a duša malého vydavateľstva Slnko records, združujúceho niekoľko spriaznených hudobníkov. Ich uvoľnené pesničkárstvo, v mnohom nadväzujúce na tvorbu Deža Ursinyho, sa za niekoľko mesiacov existencie zhmotnilo do podoby už deviateho albumu. Dnes prichádza oficiálne na trh a jeho autorkou je práve Šina.

Všetky predchádzajúce nahrávky na Slnku records vyšli v podobe napaľovaných cédečiek, ktoré však mali všetky oficiálne náležitosti vrátane originálnych obalov. In virgo je prvým lisovaným. „Chcem našu hudbu dostať ďalej a zistila som, že toto je jeden z krokov, ktorý musím urobiť, aby bola všeobecne akceptovaná. Predaj nahrávok Slnka records sa začal pohybovať okolo nákladu, ktorý už je finančne zaujímavé lisovať,“ hovorí o prekvapivej zmene Šina.

Záujem prišiel aj zo zahraničia. Na vydaní tohto cédečka spolupracovalo pražské vydavateľstvo Black Point, ktoré sa súčasne stará o distribúciu nahrávok Slnko records v Čechách a ďalšia firma sa už venuje ich šíreniu v rámci ďalších krajín Európy a Spojených štátov.

Šina doteraz nahrala dva autorské albumy, pre ten najnovší opäť uvažovala o spolupráci s talentom - Slávom Solovicom. Jeho sofistikované elektronické zvuky na nahrávke Šinadisk zaujímavo osviežili tradičné nástroje a pesničkovú formu. Slávo Solovic, autor scénickej hudby a člen skupiny Neuropa, si však nenašiel čas, a tak ho nahradil Jaroslav Ridzoň, šéf formácie Frogski pop. Všetky zvuky bicích nástrojov na In virgo naprogramoval on.

Pravidelný rytmus automatického bubeníka je v Slnko records novinkou. Nový album Šiny je aj vďaka nemu menej pestrý ako jeho predchodca. Desať krátkych skladieb však tvorí uzavretý kompaktný celok. Poslucháčom sa tu ponúka hudba na pozorné počúvanie: omnoho výstižnejšie než alternatívna jej sedí označenie osobná. Základom sú (viac rozprávané než spievané) poetické texty o svete z pohľadu mladej ženy. Pod nimi nevtieravo pulzuje nápaditá gitara Daniela Salontaya, klávesy Petra Lipu juniora, bezpražcová basgitara Šiny a dôraz na rytmiku zdôrazňuje kombinácia živého bubeníka s automatom.

Ak bola reč o podobnosti s Ursinyho hudbou, treba k nej ešte doplniť netradičné nástroje ako dobro či udu drum. Veľmi silnou stránkou sú aranžmány - nenájdete tu žiadne sólové exhibície a všetky použité zvuky sú použité s vkusom.

Väčšina skladieb na In virgo pôsobí introvertne. Je to mikrosvet, do ktorého preniknete len sústredeným počúvaním. Keby to neznelo tak hlúpo, dalo by sa hovoriť o hudbe na premýšľanie. A prečo vlastne ten latinský názov? „In Virgo znamená v panne. Virgo je súhvezdie Panny, v jeho náručí stálica Spica. Moja hviezda.“ vysvetľuje Šina.

OLIVER REHÁK

Šina: In Virgo o Slnko records 2003 o Krst albumu spojený s koncertom je dnes o 20.00 h v divadle Stoka v Bratislave