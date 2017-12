Na cenu Tony nominovaní Newman a Banderas

NEW YORK – Muzikál Hairspray dominuje nomináciám amerických divadelných cien Tony, keď si odniesol trinásť nominácií. Na najprestížnejšiu americkú divadelnú cenu boli navrhnutí Paul Newman, Antonio Banderas a Vanessa Redgravová.

14. máj 2003 o 12:00

Za muzikálom Hairspray z prostredia amerického mesta Baltimore v šesťdesiatych rokoch nasledovala s desiatimi nomináciami produkcia Movin‘ Out choreografky Twyly Tharpovej, ktorá je podľa agentúry AP poctou spevákovi Billymu Joelovi. Osem nominácií dostala hra Nine o talianskom filmovom režisérovi posadnutom ženami, ktorá získala Tony už v roku 1982. Medzi nominovanými je aj predstaviteľ hlavnej úlohy Antonio Banderas. Nové naštudovanie slávnej hry Eugena O‘Neilla Cesta dlhého dňa do noci dostalo sedem nominácií, okrem iného aj pre Vanessu Redgravovú. Paul Newman bol nominovaný za úlohu v ďalšej klasickej hre – v Našom mestečku Thortona Wildera.

Víťazi cien Tony budú vyhlásení 8. júna. (čtk)