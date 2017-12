Na návšteve

15. máj 2003 o 16:00 Barbora Laucká / Foto: Peter Leginský

Tatiana Kulíšková

herečka

partnerka Vladimíra Jedľovského

Ako, kedy a kde ste sa zoznámili?

Pri nakrúcaní filmu Cukor, ktorý režíroval Stano Párnický. Mala som asi dvadsať a on tridsať rokov. Vôbec sme na seba nereflektovali. Potom sme sa stretli v Trnavskom divadle.

Kedy ste zistili, že sa vám páči?

V divadle pri skúšaní Grgičovej komédie. Začalo to medzi nami iskriť.

Hrávate aj teraz spolu?

Áno, v jednom predstavení hrám jeho milenku.

Dátum svadby?

My nie sme manželia.

Prečo?

Každý z nás si to už raz vyskúšal a necítili sme potrebu si to zopakovať.

Hovorí sa, že ak muž požiada ženu o ruku, je to jeho posledný kompliment...

Tak vidíte, mňa ten kompliment ešte čaká. (Smiech.)

Aká je deľba práce v domácnosti?

Rôzna. Musím sa priznať, že nie som typ horlivej domácej panej, takže mi môj muž dosť pomáha. Má aj slušný sortment jedál. Raz sme sa vrátili so synom zo školy v prírode a čakala nás sviečková na smotane. Na chlapa dosť veľký úspech, nie?

Kde a ako sa vám spolu býva?

Bývame v Bratislave v menšom dvojizbovom byte. Dúfam, že na budúci rok sa táto situácia zmení a presťahujeme sa do väčšieho.

Kde trávite voľný čas?

Ako kedy. Som pohodlný až lenivý typ, rada relaxujem s knižkou v posteli. Od jari do jesene chodíme celá rodina na dostihy. Dokonca aj stávkujem.

Už ste niečo vyhrali?

Naposledy tak, že som síce musela zostať doma kvôli práci, ale Vladovi som v dostihovom buletine zaškrtla, na ktorého koňa mi má vsadiť. A 600 korún bolo mojich!

Kde trávi voľný čas váš partner?

Úplne najradšej na chalupe v Suchej nad Parnou. Je manuálne zručný a baví ho tam stále niečo vylepšovať.

Ako mestskému človeku vám to neprekáža?

Až toľko času tam netrávim. Samozrejme, keď počujem nenápadné poznámky, že toto treba a tiež toto, veľmi ma to neláka. Ja sa na chalupe najradšej opaľujem. Výhovorky, že namiesto buriny vytrhnem petržlen, mi však už neprejdú...

Obľúbená kaviareň, reštaurácia?

Nie som kaviarenský typ.Najčastejšie chodievam do reštaurácie Leguán, je otvorená od ôsmej a mám ju pri dome. Môžete si tam dať na raňajky aj krupicovú kašu.

Na čo najradšej míňate peniaze?

Na hračky, sny a ideály môjho deväťročného syna Adama.

A váš partner?

V tomto čase určite na sadeničky, prípravky a prostriedky do záhrady. A ešte na cigarety.

Na ktorý spoločný výlet najradšej spomínate?

Boli sme iba na jednej veľkej zámorskej dovolenke v Turecku. Vlada sme dlho museli presviedčať, aby vôbec išiel. Nerád totiž lieta. Po návrate na otázku, ako sa tam mal, odpovedal: Nerád to hovorím, ale bolo tam dobre.

Z čoho ste sa spolu naposledy tešili?

Včera, keď dostal náš syn z písomky z matematiky jednotku a že bol na recitačnej súťaži v okresnom kole prvý.

Počuli ste o svojom partnerovi nejakú klebetu a čo vy na to?

Príliš sa v spoločnosti nepohybujeme, takže ani nie.

Herečku Tatianu Kulíškovú si mnohí pamätajú z filmu Láska z pasáže, ale aj z početných televíznych inscenácií. Z posledných napríklad v Germinie či v Prekliatom služobníkovi lásky. Je rodáčka z Bratislavy, ale skoro celý profesionálny život je členkou Trnavského divadla. Hrá v inscenáciách Rok na dedine, Čaj u pána senátora, Sen noci svätojánskej a v rozprávke Valčík pre Popolušku. Na Novej scéne hosťuje v inscenácii Všetko sa posralo a skúša pod taktovkou režiséra Romana Poláka hru Osem žien. Má syna Adama.

Vladimír Jedľovský

herec

partner Tatiany Kulíškovej

Ako, kedy a kde ste sa zoznámili?

Asi pri nakrúcaní televízneho filmu Cukor. Do oka mi padla v Trnave.

Dátum svadby?

Nebola.

Prečo?

Lebo sme sa nezobrali.

Aká je deľba práce v domácnosti?

Ja umývam riad, občas upratujem a varím. Táňa perie.

Čo z toho robíte najradšej?

Najradšej umývam riad, pretože to je najrýchlejšie. Varím najradšej hydinu, trebárs paprikáš.

Ak sa vám pani Kulíšková chce zavďačiť, čo urobí?

Práve ten paprikáš s haluškami a so smotanou.

Kde trávite voľný čas?

Na chalupe v Suchej nad Parnou, na dostihoch a na hríboch.

Dobre tipujete?

Ujde to. Aj predvčerom som vyhral, uhádol som trikrát. Ako hovoria Angličania, pri dostihoch vždy ide o šťastnú náhodu. Aj favorit sa predsa môže zle vyspať alebo zľaknúť.

Viete aj jazdiť?

Jazdil som parkúr. Kvôli koňom som išiel na Strednú poľnohospodársku školu, ale kone tam neboli. Neskôr som sa k nim opäť dostal. Mám aj trénerský preukaz. Keď som mal Kristove roky, dokonca som aj pretekal.

Kde trávi voľný čas podľa vás vaša partnerka?

Na dostihoch, hríboch a občas v Suchej.

Chodieva všade s vami rada?

Obávam sa, že už ani nie. Ale na dostihy ide najradšej, lebo občas vyhrá. Na hríby sa tiež nechá nahovoriť. S chalupou je to už horšie.

Obľúbená kaviareň, reštaurácia?

Nechodievam už po krčmách.

Na čo najradšej míňate peniaze?

Ježišmária, nie som škrob, ale žeby som nejako rád míňal!? Asi na kvetinky a na stromčeky. Teraz som na trhu kúpil veľké tujky. Mali dobrú cenu.

A vaša partnerka?

Na svoju krásu, kaderníka, topánky a na darčeky synovi.

Na ktorý spoločný výlet najradšej spomínate?

Príjemne bolo na Kráľovej holi.

So Švermom?

(Smiech.) Nie. Boli sme tam s Lotom Radványim, ktorý nám sľúbil skvelý výlet. Drevorubači nás vyviezli na voze s koňmi až na Kráľovu holu a tam sme mali zbierať hríby. Neuplynulo ani desať minút a začala sa hrozná búrka. Väčšiu som ani nezažil. Naspäť sme samozrejme išli zase na voze. Odvšadiaľ sa liala voda. Táňa sa strašne bála a hystericky jačala. Predtým zažila haváriu autobusu a bála sa, že sa vykýblime.

A vy na to s láskou spomínate?

Bolo to veľmi smiešne. Pre mňa, aj pre drevorubačov. Čím viac jačala, tým viac sa tešili.

Z čoho ste sa spolu naposledy tešili?

Ja sa teším zo stromčekov, že rastú, a Táni je to jedno. Spolu sa tešíme najmä zo syna.

Počuli ste o svojej partnerke nejakú klebetu a čo vy na to?

Nepočul, ale to by jej chýbalo, aby som počul!!!

Herec Vladimír Jedľovský je od začiatku svojej hereckej kariéry členom Trnavského divadla. Hrá v inscenáciách Sen noci svätojánskej, Čaj u pána senátora, Rok na dedine a Drotár. Z prvého manželstva má dcéru Luciu (26) a syna Martina (24). S Tatianou Kulíškovou má deväťročného syna Adama. Na Novej scéne hosťuje v muzikáloch Krysař, Cigáni idú do neba a v inscenácii Bude ako nebolo. V posledných rokoch sme ho mohli vidieť v Jakubiskovom filme Posledná správa o konci sveta, v rozprávke Sokoliar Tomáš či v televíznych filmoch Klietka a Pod hladinou. V pripravovanom filme Jánošík hrá jedného z najstaršíchzbojníkov.